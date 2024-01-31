Оля Полякова здійснила мрію важкохворої дівчинки

Співачка Оля Полякова здійснила мрію 9-річної Аріни, яка має важке онкологічне захворювання. Артистка відвідала дівчинку в Національному інституті раку, де Аріна проходила лікування. Дівчинка зізналась ведучій Нелі Шовкопляс, що є фанаткою Полякової та мріє потрапити на її концерт. І в цей момент до палати зайшла співачка з подарунками, серед яких була і колекційна лялька Оля Полякова.

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До того ж артистка запросила маленьку шанувальницю на свій великий, жовтневий концерт у Києві. Також Аріна отримала дипломи від «Школи Супергероїв», яка діє при лікарні, за успіхи в навчанні та неймовірну силу духу.

«Для неї це, як нагорода за її терпіння, за її сили, за її стійкість, за те, що вона пережила. Це дуже тривале та важке лікування», — підкреслила Ксенія Болгаріна, лікарка-онкологиня.

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Дівчинка пройшла важке випробування хворобою. До того, як дізналися про свій діагноз — саркома Юїнга ребра — Аріна була гімнасткою, активно займалася малюванням і ліпниною з пластиліну. Повномасштабна війна змусила родину виїхати з Миколаєва спершу на більш мирну територію України, згодом — до Польщі. Вже там бабуся намацала на ребрі онуки випуклість. Родина терміново повернулася на Батьківщину.

За 9 місяців лікування Аріна пройшла 8 блоків важкої хіміотерапії, їй зробили резекцію ребра, щоб видалити пухлину. На завершальному етапі вона отримала високодозну хіміотерапію з аутологічною трансплантацією стовбурових клітин. Наразі дівчинка успішно завершила лікування та буде відновлюватися вдома.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що старшій доньці Олі Полякової Марії зробили операцію.

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Фото: канал 1+1

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