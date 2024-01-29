Оля Полякова поділилася цінним лайфхаком про те, як можна довго не мити голову

Співачка Оля Полякова, яка не відчуває комплексів, що іноді з'являється перед шанувальниками в не зовсім «офіційному» вигляді, вирішила звернутися до фанатів під час косметичних процедур. Певно, щоб поєднати приємне з корисним.

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Спочатку вона звернулась до «своїх пупсиків» з повідомленням про те, що прийшла зніматись у гумористичній програмі Лесі Іванівни Нікітюк. При цьому артистка випередила можливу критику від тих, хто вважає, що від час війни такі програми не на часі. І заявила, що є місце для розваги і для того, щоб жити.

«Тому сьогодні буду показувати вам веселий контент», — сказала співачка.

Також вона поділилась «корисним лайфхаком» про те, що робити, коли не хочеться мити голову.

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А результат дії своєї поради Оля показала в ролику, на якому йде легкою ходою коридором телестудії, співаючи пісню «Ей, секундочку» українською. А волосся розлітається навкруги, створюючи незабутній образ. Тобто, натякнула на те, що лайфхак спрацював, та ще й дуже добре.

Нагадаємо, що минулого року співачка на деякий час змінила амплуа і попрацювала «оракулом», запевняючи всіх, що російський диктатор путін точно помер. Цікаво, чи їй вдалося знайти докази.

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Фото скрін відео з YouTube

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