Чітко не прописано: адвокат роз’яснив, чи зможуть в ухилянтів дійсно забирати водійські права

В новому проєкті закону про мобілізацію, розгляд якого Верховна рада почне на цьому тижні, детально не прописано, як буде виконуватися рішення суду щодо позбавлення ухилянтів водійських прав.

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Тобто, немає чітко прописаного механізму щодо позбавлення їх водійських прав.

Про це розповів адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» в коментарі «Фокус».

«Зокрема, наразі ч.9 ст. 71 ЗУ „Про виконавче провадження“ передбачено, що обмеження у праві керування транспортними засобами можливе лише на підставі постанови державного виконавця (а не на підставі рішення суду) у разі наявності у боржника заборгованості зі сплати аліментів. При цьому в проєкті не пропонується внесення змін до ЗУ „Про виконавче провадження“ в частині розширення підстав для обмеження особи в праві керування транспортним засобом», — пояснив він.

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Таким чином, за словами адвоката, виникає ситуація, коли юридично неможливо позбавити громадянина права керувати автомобілем.

Також у новому законопроєкті про мобілізацію ідеться також про накладення арешту на кошти й інші цінності такого громадянина, що перебувають на рахунках і на зберіганні в банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.

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За словами адвоката, в ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» допускається накладення арешту на кошти й інші цінності фізичних осіб, що перебувають у банку, виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів чи про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

«Водночас у проєкті закону № 10449 чітко не деталізовано порядок виконання рішення суду у нових справах. Вочевидь, що після отримання рішення суду, представникам ТЦК та СП доведеться звертатися до державної виконавчої служби, яка зможе встановити, у яких банківських установах у військовозобов’язаного є рахунки, і вже після отримання такої інформації виконавець зможе направити до банку постанову про встановлення обмежень», — зазначає юрист.

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На його думку, досить незрозумілим є результат, якого так намагаються досягти автори проєкту № 10449. Адже військовозобов’язані особи в разі, якщо вони матимуть загрозу обмеження права на користування коштами, оберуть варіант зняття всіх коштів з рахунків у банківських установах задля мінімізації можливих ризиків. Подібні дії можуть мати вкрай негативні наслідки для банківської системи, а також для економіки України.

Слід зазначити, що законопроєкт, за словами юристів, дуже спірний. А в Раду внести альтернативний варіант документа.

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