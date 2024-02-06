Можна починати мріяти про реальну весну: синоптикиня обрадувала прогнозом погоди на найближчі дні

Тепла погода збережеться в Україні й 7-го лютого. Буде навіть дуже тепло як для зими.

Впродовж дня очікується +6…+12 градусів, на півдні та південному заході +10…+16 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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«Атмосферний фронт черкне західні та північні області, там пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом. Також найближчої ночі на сході є ймовірність незначних опадів», — уточнює фахівчиня.

Вітер південно-західного та західного напрямків, 7−12 метрів на секунду, подекуди сильні пориви до 15−20 метрів за секунду.

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У Києві завтра тепло — до +7…+9 градусів. Щоправда, буде хмарно та вітряно, невеликий дощ.

А ось 8 та 9 лютого передбачається похолодання.

«Потім знов впродовж 10−14 лютого в Україні запахне весною, прийде суттєве потепління, до +10…+16 градусів. Крайня північ України буде температурно стриманішою, нижче +10 градусів, проте також порівняно тепло», — пише Діденко.

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«Можна починати мріяти про реальну весну. І хоча з 15-го лютого знову прийде похолодання, воно вже нас не введе в оману — діло йде до теплих зелених листочків», — впевнена фахівчиня.

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Нагадаємо, за прогнозом харківського бабака Тимка, справжня весна прийде в Україну за 6 тижнів.

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