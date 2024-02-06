Тельцям — нова співпраця, а Левам — незвичайні знайомства: що обіцяють зорі, Майлі Сайрус та Анжела Перл на день Милого Щура-«валентинчика»

В другий вівторок місяця, 6 лютого, частина жителів планети готується до приходу Зеленого Дерев'яного Дракона, який повинен принести покращення матеріального становища представникам багатьох знаків зодіаку.

ВІДЕО ДНЯ

Але поки Дракон прокладає собі шлях через джунглі, ріки та гори, на Сході відзначають день Милого Щура (іноді його називають «валентинчиком)» — чудового створіння, яке з'являється у першій декаді лютого й допомагає підліткам і дорослим готувати вітання на день Святого Валентина.

Такий Щур обдарований енергетикою доброти, щастя та любові, які він з радістю дарить оточенню.

«Сьогоднішній день принесе вам можливість проявити свої кращі якості, а також допомогти іншим стати краще. Використайте цей час для розвитку ваших професійних навичок та реалізації проектів», — радять знавці Східної астрології.

РЕКЛАМА

Проведення вечора вдвох з коханою людиною буде чудовим завершенням дня Милого Щура. Спільний час допоможе зняти стрес та насолодитися приємною атмосферою взаєморозуміння.

До речі, в цей час можна буде переглянути фрагменти з церемонії вручення премії «Греммі», де співачка Майлі Сайрус отримала нагороду у категорії «Найкращий запис» за альбом Flowers. В своїй пісні вона передає всім жінкам послання про те, що навіть якщо ви змушені самі собі купувати квіти після розірвання стосунків, ви все одно можете залишатись цільною, вільною та незалежною.

РЕКЛАМА

Свої поради на сьогодні з точки зору традиційної, західної астрології пропонує відома астрологиня Анжела Перл.

Овен (21 березня — 19 квітня)

РЕКЛАМА

Утримайтеся від легковажності, особливо у фінансових питаннях. Ваші старі знайомі можуть стати незамінними консультантами. В особистому житті чекають приємні сюрпризи.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День ідеальний для праці. Ваша чарівність допоможе вам досягти успіху і розпочати нову співпрацю. В особистому житті настануть зміни на краще.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День принесе деякі складнощі, але ваш спокій та врівноваженість допоможуть вам подолати труднощі. Можливе кар'єрне зростання і навіть несподівані романтичні стосунки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Проведіть ділові переговори на початку дня, щоб знайти союзників. У другій половині дня присвятіть себе улюбленим заняттям та приємним поїздкам.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День буде напруженим і не все піде за планом. На роботі очікуються труднощі, але важливо підтримувати спокій та уникати конфліктів. Можливі незвичайні знайомства, але будьте пильні у любовних питаннях.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

На вас чекає насичений день, де рекомендується планувати важливі зустрічі та справи у першій половині. Спілкування буде легшим, а слова знайдуть потрібні відгуки. Друга половина підходить для уважних турбот про деталі, але відкладіть покупки, щоб уникнути зайвих витрат.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День буде неспокійним, але цікавим. Ваші таланти будуть потрібні, приносячи приємні сюрпризи. Це також чудовий час для навчання та розширення кругозору. Поради виявляться корисними і нові знайомства подарують цінні перспективи.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Чекайте на труднощі, але не здавайтеся. Налаштуйтеся на бойовий лад, уникайте конфліктів та будьте обережні з фінансами. Відмовтеся від людей, що критикують, і зберігайте спокій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День обіцяє гармонію та спокій. Ви точно знаєте, як досягти своєї мети, і ніхто не зможе збити вас зі шляху. Не поспішайте, створюючи хороше враження, і подумайте про зміну обстановки, яка принесе нові ідеї.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Без заворушень, але не все піде за планом. Вірте у себе, використовуйте інтуїцію у фінансах, уникайте необдуманих вчинків у особистому житті. Очікуйте вигідних угод та вдалих покупок.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Дійте швидко, не відкладаючи справи. Приділіть увагу сім'ї, уникайте запізнень на зустрічі, щоб зберегти ділову репутацію. Чекайте на несподівані візити і подбайте про фінансові питання.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День не пройде без труднощів, особливо вранці. Зберігайте спокій, не піддавайтеся втручанню в особисті справи. Вирішуйте фінансові проблеми оперативно, звертаючись за порадою до перевірених союзників.

Водночас досвідчені люди нагадують, що сьогодні при святкуваннях, заняттях спортом та виконанні різних робіт варто бути уважними до деталей.

На щастя, погода на сьогодні не приготувала особливих «сюрпризів».

«6-го лютого в Україні буде вітряно, вогко і тепло. Найтепліше — на заході, південному заході та в південній частині, до +8+13 градусів, а на півдні Одеської області до +15 градусів. У більшості областей вдень очікується +3+8 градусів. Лише свіжіше на північному сході та крайній півночі, від 1 морозу до 3 градусів тепла», — обіцяє у соціальній мережі Наталка Діденко.

Разом з тим, у більшості областей пройдуть дощ та мокрий сніг. Вітер буде західний, рвучкий, часом до штормових поривів.

У Києві у вівторок дощ, місцями з мокрим снігом. Західний вітер поривчастий. Вночі близько нуля, завтра вдень +3 градуси. 7-го лютого трохи підскочить температура повітря, 8−9 лютого похолоднішає на 2−5 градусів. А впродовж 10−13 лютого, за попередніми прогнозами, очікується різке потепління, до +10…+16 градусів, та ще й із проясненнями.

Тому традиційна порада: слухайте українську музику, пісні підкажуть, як знайти вихід з будь-якої ситуації.

Зокрема, що робити дівчині, якщо хлопець вдає, що не цікавиться нею.

Або ж як діяти дівчині, якщо вона хоче позбутися «кавалера» (правда, цю пісню чомусь виконують чоловіки).

В цілому ж пам'ятаємо, що новий тиждень буде доволі оптимістичним, і багатьом людям зорі обіцяють непогані прибутки.

228

Читайте нас у Facebook