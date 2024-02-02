Чекаємо тепла: бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

Сьогодні, в міжнародний День Бабака симпатичне звірятко Тимко III, яке мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, навіщувало Україні весняну погоду за 6 тижнів.

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Про це повідомляє Укрінформ.

«Тимко каже: досить із нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну», — оголосила співробітниця університету Надія Токарська.

Головний герой свята

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Згідно з повір'ям, якщо у День бабака (щороку святкують 2 лютого) погода похмура, а тварина не бачить своєї тіні — настане рання весна. А якщо ж гризун побачить свою тінь і заховається у нору — то весна прийде за 6 тижнів.

Однак на Харківщині прогноз бабака «розшифровують» інакше — з урахуванням кліматичних особливостей.

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Тому вважається, що якщо в похмурий день, коли нема тіні, Тимко не спішить у нору, — ранньої весни не буде.

Тимка також попросили зробити «прогноз», що допоможе українцям перемогти. Він побіг до табличок з написами «терпіння» та «час».

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«чамс

Відзначимо, що на Київщині, у зоопарку «12 місяців», бабак Вікентій прокинувся ще близько двох тижнів тому — він вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватися вольєром. Однак, доглядачі зоопарку не поспішають прогнозувати ранню весну.

Можливо, це тому, що вже днями у столичному регіоні чекають на ускладнення погодних умов.

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