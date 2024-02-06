Комітет Верховної ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

5 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти № 10456 та № 10457 зареєстровано в парламенті.

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Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.



«Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. „За“ 18 — рішення ухвалено одноголосно», — написав він.

То ж пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

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Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський вперше оголосив про запровадження воєнного стану та мобілізації по всій Україні.

Після цього і мобілізацію, і воєнний стан вже продовжували кілька разів, востаннє у листопаді 2023 до 14 лютого 2024 року

Зазначимо, воєнний стан може тривати стільки, скільки існує загроза Україні. Крім того, він може діяти як на всій території країни, так і в окремих місцевостях.

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Наразі в Раду на розгляд також внесли новий законопроєкт щодо мобілізації та зареєстрували альтернативний варіант документа.

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