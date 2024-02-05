До Ради внесли альтернативний закон про мобілізацію: що він передбачає

В Україні, де триває загальна мобілізація, зареєстрували альтернативний «мобілізаційний законопроєкт». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Зареєстрував альтернативний законопроєкт по мобілізації (№ 10449−3)!» — написав він.

Документ передбачає такі зміни:

- Демобілізація через 18 місяців служби, звільнення — протягом трьох місяців з дня подання рапорту (за бажанням) — стосується і контрактників, і мобілізованих.

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- Ротації — не більше 3 місяців на «нулі», далі відведення на відновлення.

- Строковикам протягом 1 місяця з моменту прийняття закону — відстрочка в 1 рік.

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- Відстрочка від мобілізації тих, хто здобуває рівень освіти, вищий за вже здобутий, а також, аспіранти (всіх форм навчання), докторанти та ті, хто вчиться на інтернатурі.

- Засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, а також які звільненні від відбування покарань на підставі закону про амністію або акту про помилування можуть мобілізуватись за бажанням (крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402−406, 408−411, 426 — 433, 437 — 442 КК України).

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«Прибираю — норми про обмеження право користуватись рахунками, керування машинами, картками через рішення суду. Уявіть потік звернень, які будуть надходити в суд. Тому пропоную штрафувати тих, хто ухиляється, як воно зараз і передбачено», — написав нардеп.

Як писали «ФАКТИ», 30 січня Кабмін вніс законопроєкт про мобілізацію до Ради після його доопрацювання. Адвокат пояснила, які небажані положення є в новому законопроєкті про мобілізацію.

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