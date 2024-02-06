«Свято життя» відміняється: в кого пенсії у березні не стануть більшими

У березні в Україні планується проведення індексації пенсій. Очікується, що пенсії стануть більшими на 13%. Водночас далеко не всі пенсіонери відчують зростання виплат, для деяких з них індексація пройде непоміченою.

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Про це пише профільне видання.

За даними Міністерства соціальної політики України, остаточний розмір індексації пенсій буде визначено наприкінці цього місяця. За попередніми даними, він становитиме 13%. Іншими словами, саме на такий відсоток збільшаться розрахункові пенсії без надбавок та доплат.

Водночас є кілька категорій пенсіонерів, виплати яких не підлягають очікуваній індексації в березні.

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Зокрема, індексацію не відчують ті, хто:

- вийшов на пенсію менш як 3 роки тому;

- отримує високі пенсії;

- отримує розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну.

Щодо останнього пункту, то йдеться про пенсійні виплати, які не досягали розміру мінімальної пенсії. А оскільки, згідно з законодавством, громадянам не можуть платити пенсію, нижчу за мінімальне значення, то їм будуть назначені доплати, які повинні збільшити розмір пенсії до мінімального значення. В результаті вони отримуватимуть саме мінімальну пенсію, а ті, у кого була мінімальна сума виплат, відчують збільшення.

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Втім, надто радіти їм також немає сенсу, оскільки для того, щоб пенсія зросла на 1 тисячу під час індексації, потрібно, щоб її розмір становив приблизно 8 тисяч грн. А такі пенсії, як відомо, отримують далеко не всі українці.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів може отримувати до пенсії надбавку на дітей.

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