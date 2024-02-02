Надбавка до пенсії на дітей: хто з пенсіонерів може її отримувати

До обіцяної індексації пенсій залишається ще більш як місяць, проте навіть зараз деякі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку.

Про це пише профільне видання.

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Згідно з постановою Кабміну № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян», пенсіонери, які не працюють та не зареєстровані як ФОП, й утримують дітей до 18 років, можуть отримувати доплату до пенсії.

Така надбавка виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсійних виплат: за віком, з інвалідності, за вислугу років.

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Для призначення надбавки на дітей до Пенсійного фонду потрібно надати перелік документів, які підтверджують, що пенсіонер не отримує доходу, який є базою нарахування ЄСВ, а саме:

- трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

- копія наказу (розпорядження) про звільнення з роботи;

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- дані про застраховану особу;

- відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

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Якщо йдеться про переселенців, факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви. Також потрібно вказати час, з якого людина не працює, і пояснити обставини.

Для призначення надбавки потрібно надати такі документи:

- заяву про призначення або перерахунок пенсії;

- паспорт;

- ІПН;

- трудову книжку або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не займається підприємницькою діяльністю;

- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

- довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання із заявником;

- довідку від органу соцзахисту про неотримання допомоги на дитину.

Заяву та всі інші документи для призначення надбавки можна подати в особистому кабінеті на веб-порталі portal.pfu.gov.ua, особисто або до територіального сервісного центру ПФУ незалежно від місця перебування пенсіонера.



Надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з батьків доти, доки дитина не досягне 18 років.

На дітей, які мають інвалідність з дитинства, надбавка до пенсії не передбачена.

Люди, які отримують таку надбавку, зобов’язані своєчасно повідомляти ПФУ про працевлаштування або ведення підприємницької діяльності. У цьому разі виплату пенсіонеру такої надбавки буде припинено.

Раніше ми писали про іншу категорію пенсіонерів, яка може розраховувати на значну суму надбавки, що значно підвищить розмір пенсії.

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