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Україна

Бійці ЗСУ знищили 910 окупантів, 24 артситеми та вертоліт загарбників — Генштаб

9:29 8 лютого 2024
Бійці ЗСУ в окопі

Крім повітряного удару з використанням дронів-камікадзе протягом минулої доби ворог завдав по Україні 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, а також здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких — діти, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення з ворогом. Крім того, авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії рф, а підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.

А ще минулої доби ворог не дорахувався 910 своїх солдатів, 11 танків, 20 ББМ, 24 артилерійських систем, гелікоптера та іншої смертоносної техніки.

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Результати боїв з ворогом на основних напрямках:

  • Куп’янський напрямок — нашими захисниками відбито 3 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ;
  • Лиманський напрямок — відбито 9 атак противника в районах Білогорівки Луганської області та Тернів і Торського Донецької області;
  • Бахмутський напрямок — відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області;
  • Авдіївський напрямок — відбито 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області;
  • Мар’їнський напрямок — українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки;
  • Запорізький — відбито 2 атаки західніше Вербового та Роботиного;
  • Херсонський напрямок — ворог здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Роботу гаубиць на Східному напрямку показали бійці 45-ї окремою артилерійської бригади (ОАБр).

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В результаті їх філігранних умілих дій було знищено:

  • 4 танки;
  • 2 БМП;
  • польовий склад боєкомплекту;
  • зенітну установку;
  • квадроцикл;
  • живу силу противника.

Нагадаємо, що росія нині активно залучає до війни в Україні іноземців, заманюючи їх роботою в Якутії та Бурятії.

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