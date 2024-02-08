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Ворог атакував Україну «шахедами»: дрони збивали в чотирьох областях

8:14 8 лютого 2024
Уражений шахед

В ніч на четвер, 8 лютого, російські загарбники вкотре атакували мирні міста і села нашої країни дронами типу «шахед». Було запущено 17 баражуючих боєприпасів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Оперативна інфографіка

Зазначається, що ударні дрони «shahed-136/131» противник запускав з мису Чауда в окупованому Криму.

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У різних регіонах працювали сили та засоби протиповітряної оборони по відбиттю дронової атаки противника.

Так, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили дрон-камікадзе shahed росіян.

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Пізніше вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Крім того, вибухи були і в Миколаєві.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Постраждалих немає.

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А в Миколаєві внаслідок атаки «Шахедами» було влучання у приватному секторі і сталося загоряння, розповів мера міста Олександр Сєнкевич. Також без постраждалих.

У відповідь на атаку силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ було ліквідовано 11 дронів-камікадзе.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.

У Повітряних Силах зазначили, що в результаті бойової роботи БПЛА було знищено у межах чотирьох областей, а саме:

  • Миколаївської,
  • Одеської,
  • Вінницької,
  • Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що під час учорашньої масованої атаки на Україну росія вперше використала свою секретну гіперзвукову ракету, яка офіційно перебуває на випробуванні.

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Уражений шахед

Ворог атакував Україну «шахедами»: дрони збивали в чотирьох областях

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