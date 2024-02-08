Нічна атака російського ворога: з’явилися фото удару «шахедів» по Миколаєву та Одесі

В ніч на 8 лютого російська армія знову атакувала мирні українські населені пункти дронами-камікадзе.

Обстрілів зазнали, зокрема, Миколаїв та Одеса.

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У Миколаєві було обстріляно приватний сектор, там сталася пожежа. Також сталось часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному об'єкті. Постраждалих немає.

За даними мера міста Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки пошкоджено 20 житлових будинків — приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також пошкоджене комунальне підприємство.

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Руйнування в будівлі

Постраждала будівля

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Своєю чергою, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зазначають, що пожежі площами 150 та 60 квадратних метрів загасили. На місцях інциденту працювали 42 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС.

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В Одесі через нічну атаку дронів пошкоджений місцевий коледж.

Будівля коледжу

Вирва після прильоту

Сили оборони півдня України повідомили, що постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Вони отримали мінно-вибухові травми під час повторного вибуху. Їх госпіталізували, стан стабільний.

Як відомо, в ніч на 8 лютого окупанти знову атакували Україну «шахедами». Загарбники випустили 17 ударних безпілотників, сили ППО знищили 11 дронів. В Одесі ворожий дрон влучив у недобудовану багатоповерхівку, також пошкоджений навчальний заклад. У Миколаєві був приліт «Шахедів"по приватному сектору. Там спалахнула потужна пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що і напередодні, 7 лютого, у Миколаєві внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджень зазнали 20 приватних будинків та газова мережа.

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