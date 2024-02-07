Промислове підприємство у Дрогобичі на Львівщині постраждало внаслідок ракетного удару (відео)

Під час ранкової ракетної атаки росіян на Львівщині зафіксовані влучання на промисловому підприємстві.

«Це — промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів — також», — повідомив керівник обласної ОВА Максим Козицький.

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На Львщині, за даними ДСНС, обійшлося без постраждалих.

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Загальні дані про ракетну атаку на Україну на цей момент наступні:

Київ: постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку — підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.

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Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.

Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.

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Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.

На Дніпропетровщині обійшлося без постраждалих.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

В Офісі генерального прокурора повідомили, що на Київщині внаслідок ракетної атаки поранено людей та пошкоджено житлові будинки — розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото прокуратури

Фото прокуратури

«За попередньою інформацією, постраждало двоє мирних жителів. В двох районах Київщини уламки ворожих ракет поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено господарські споруди і транспортні засоби», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві було пошкоджено багатоповерхівку та комунальні мережі, а у Миколаєві ракета впала в житловій забудові.

Фото прокуратури

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