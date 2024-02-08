У «Дії» з’явилася нова важлива послуга

У застосунку «Дія» тепер є мапа укриттів, де можна знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив міністр цифрової інформації Михайло Федоров.



За словами міністра, розробники розширили сервіс «Незламність». Тепер у застосунку доступна інтерактивна карта з найближчими укриттями, де можна повідомити, якщо вони закриті, оцінити їх та залишити відгук.

Відгуки автоматично передаються до органів місцевого самоврядування. Якщо будуть негативні відгуки або укриття буде закрито, місцева влада відреагує.

«Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним з близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн», — йдеться у дописі.

РЕКЛАМА

Федоров також зазначив, що інформація про укриття у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях з міркувань безпеки не доступна. Адреси можна дізнатися у місцевих органів влади.

Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю. Мапа може бути доступною офлайн, якщо завантажити мапу своєї області.

РЕКЛАМА

Своєю чергою очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що працівники ДСНС та поліції проводять моніторинг та щоквартальні обстеження для актуалізації даних щодо стану укриттів та їхньої доступності для населення.

«Зокрема, наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі. І на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим», — зазначив Клименко.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно українцям офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття під час повітряної тривоги.

212

Читайте нас у Facebook