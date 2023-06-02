В Києві, де днями під час повітряної атаки загинули люди, що не змогли потрапити в зачинене укриття, з’явилася можливість повідомляти про зачинені укриття через застосунок «Київ Цифровий». Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Так, в оновленій версії застосунку з’явився офлайн-доступ до мап та розділу «Часті питання». А також можливість повідомити місто про зачинене або недоступне укриття. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Щоб користуватися мапою укриттів «поза мережею», користувачам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі. Наразі в розділі всіх сервісів доступна «Мапа укриттів».

У налаштуваннях у профілі в розділі «Мапи» користувачі можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи та видалити їх за потреби. Сервіс продовжать удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

Крім того команда «Цифрового» додала можливість повідомити місто про зачинені укриття. Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці «Поскаржитися на укриття». Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.

Також стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко ініціював засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кличко також зауважив, що ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів — обов’язкове до виконання всім установам і закладам. Обов’язкове для контролю всіма відповідальними службами. Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Усі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки.

Як писали «ФАКТИ», у справі про закрите бомбосховище у Києві було затримано чотирьох людей.

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