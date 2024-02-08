Доведеться відкривати котлован: Кличко відповів, коли може запрацювати «синя» гілка метро у Києві
Ділянка «синьої» гілки київського метрополітену між станціями «Деміївська"-"Либідська» може запрацювати до кінця літа. Наразі триває експертиза й підготовка до робіт.
Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, експерти Науково-дослідної судово-експертної установи попередньо встановили причини деформації тунелю на «синій» гілці метро між станціями «Деміївська» та «Либідська». Так, виявлені помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції.
«Остаточні висновки будуть надані після того, як ми відкриємо котлован і буде видно, де і які є проблеми», — вважає мер міста Віталій Кличко.
Проєктна документація вже передана на експертизу. Вона триватиме 3−4 тижні.
«Буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт», — наголосив Кличко.
Зазначимо, раніше йшлося про те, що відновлення перегінного тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська» планують завершити восени 2024.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Києві в аварійному стані також знаходиться міст Метро, по якому проходить «червона» гілка метрополітену.126
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