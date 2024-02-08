Після дня милого Тигрика до приходу року Зеленого Дерев'яного Дракона залишається зовсім мало часу. Вже 10 лютого світ повинен змінитись на краще, прогнозують знавці Східної астрології.

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Про оптимістичний прогноз говорять і знавці карт Таро. Вони погоджуються, що через небесні транзити місяць не буде простим, водночас часом насиченим приємними подіями.

Експерти склали гороскоп Таро, який дасть всім знакам зодіаку важливі підказки на майбутнє, пише AstroOboz.

Овен. Карта Таро: Колісниця

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Досить вже сидіти на місці і чекати змін. Незалежно від вашого поточного статусу, настав час взяти свою романтичну долю у власні руки. Якщо ви нещодавно пережили важкий період, варто стати на шлях зцілення. Здається, ви готові подолати минуле розчарування і можете навіть піти на побачення з кимось дуже особливим.

Телець. Карта Таро: Вісімка пентаклів, перевернута

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Якщо ви самотні, ця карта вказує, що ви не докладаєте зусиль для того, щоб змінити ситуацію. Якщо ви в партнерстві, зірки радять зважитися на важливий крок. Можливо, 14 лютого стане важливим днем у вашому календарі спільних свят.

Близнюки. Карта Таро: Сімка пентаклів

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Самотні представники знаку мають дуже високі шанси зустріти людину, яка не просто стане романтичним партнером, а буде справжньою спорідненою душею на життєвому шляху. Настав час знову довіритися Всесвіту та розпочати новий розділ у житті. У будь-якому випадку ваше романтичне майбутнє виглядає яскравим.

Рак. Карта Таро: Повішений, перевернутий

Настав час діяти! Ця карта натякає на те, що період очікування закінчився. Візьміть ініціативу в свої руки, інакше ви можете чекати прекрасного принца (прекрасну принцесу) все життя. Настав час відсвяткувати відмову від старих переконань та розпочати новий розділ в історії кохання.

Лев. Карта Таро: Смерть, повернута

Не лякайтеся і не сприймайте цю карту буквально. Вам просто випала карта глибинних трансформацій. Незалежно від вашого статусу, вона спонукає вас змінити свої романтичні моделі та задуматися про новий етап у житті.

Діва. Карта Таро: Четвірка жезлів

Добрі та позитивні енергії супроводжуватимуть вас у цей День Святого Валентина. Бувши картою свята, успіху та процвітання, Четвірка Жезлів передбачає підтвердження ваших зв’язків або перехід на новий рівень у стосунках. Якщо ви самотні, минуле кохання може раптово знову з’явитися на горизонті, тож доведеться ухвалювати важливі рішення.

Терези. Карта Таро: П'ятірка кубків, перевернута

День Святого Валентина принесе дуже глибокі емоційні зміни. Карта вказує на емоційне та духовне очищення. Зараз ви відпускаєте старі печалі й починаєте бачити всі можливості для нового життєвого етапу. Сімейним Терезам зірки радять влаштувати справжнє свято в родинному колі.

Скорпіон. Карта Таро: Помірність

Вам випала карта легкості та стабільності. Ви будете сповнені сил та захочете ділитися любов’ю з усім світом. Самотнім Скорпіонам астрологи радять не планувати ризикових вчинків, на кшталт побачення наосліп. Краще провести вечір в колі друзів.

Стрілець. Карта Таро: Королева мечів

Удача супроводжує вас з початку року, і День святого Валентина не стане винятком. Якщо ви вирішите піти на вечірку, всі погляди будуть прикуті до вас і вашого партнера, оскільки ви справді є втіленням ідеальної пари. На самотніх Стрільців чекає перспективне знайомство.

Козоріг. Карта Таро: Верховна жриця

Ви будете в центрі уваги. Незалежно від вашого статусу чи ваших планів в день Святого Валентина вас немов оточуватиме золота аура, перед якою буде важко встояти. Якщо ви шукаєте романтичного партнера, у вас буде багато варіантів на вибір, тож все у ваших руках.

Водолій. Карта Таро: Четвірка пентаклів

Варто нарешті позбутися всіх страхів, що не дають вам рухатися вперед. Карта натякає на те, що ви або ваш партнер, можливо, постійно повертаєтеся думками в минуле і досі не можете зцілитися від попередніх стосунків. Настав час обирати щасливе майбутнє і не зациклюватися на помилках.

Риби. Карта Таро: Вежа

На вас чекають важливі відкриття. Ця карта надихає вас бути абсолютно чесними щодо своїх бажань і очікувань. Щирі розмови допоможуть вивести стосунки на новий рівень. Самотні Риби можуть познайомитися з кимось дуже цікавим, але не варто беззастережно довіряти незнайомцям.

Щодо подій на фронті, то за прогнозом карпатської мольфарки, Україна переможе у війні вже цього року. Це трапиться десь наприкінці весни чи на початку літа.

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