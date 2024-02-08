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Крим повернеться в Україну, але буде голод: карпатська мольфарка розповіла про закінчення війни

11:45 8 лютого 2024
Бойовий прапор України в Роботиному на Запоріжжі

Україна переможе у війні вже цього року. Це трапиться десь в кінці весни чи на початку літа.

Про це розповіла 88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах, передає ТСН.

«Лихого такого нічого не бачу над Україною, та нема й добра, бо народ гине, діти гинуть. Біда… Коли закінчиться війна? Мало десь травень-червень закінчитися. Буде послаблення. Путін не виграє. Україна виграє, але доки не закінчиться війна, такого гаразду не вернеш. А кінчиться війна — все добре буде, держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я не Бог, але так, як мені виглядає, що я розумію, буде добре в майбутньому», — передбачає вона.

За її словами, росії не вдасться виграти цю війну, а на Україну, хоч і буде складно, однак у підсумку чекає добро та процвітання за підтримки країн Заходу.

Мольфарка вважає, що Україні вдасться повернути окупований Росією кримський півострів. Також після завершення війни можливе повернення окупованої частини Донбасу.

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«Так мені здається, що Крим мали би повернути… Донецьк, Луганськ теж повернуться, як війна закінчиться. Росія не забере», — зауважує вона.

Втім, Україні може загрожувати голод, можуть дуже сильно подорожчати продукти.

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«Падає, що буде голод на Україні трохи. Буде все дуже дороге: зерно, картопля… все буде дороге. Трошки буде схилятися до голоду. Але війна закінчиться і на Україну чекає добро», — наголосила Марія Цвилінів.

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Зазначимо, що провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин також передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

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