Другий четвер місяця, 8 лютого, сприятиме новим знайомствам, і, можливо, навіть романтичним, вважають астрологи.

В той же час на роботі варто зайнятися незавершеними проєктами, підготувавши кілька запасних варіантів розвитку подій, радять знавці руху зірок.

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Втім, день варто почати з відомим фітнес-тренером.

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Але не забувати про правила безпеки.

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Потім — приготування легкого сніданку по-китайському.

А потім вивчити разом з Джекі Чаном пісню про прийдешній Рік Дракона.

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І вже після цього переходити до читання гороскопу на сьогодні.

Овен

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Сьогодні доведеться багато спілкуватися, брати участь у переговорах і дискусіях. Щоб домогтися більшого успіху, зірки радять Овнам бути ввічливішими, не тиснути на співрозмовника, жартувати і робити компліменти. Відверта розмова з близькими допоможе розв'язати всі протиріччя у стосунках.

Телець

Відповідь на якесь важливе питання, що давно хвилює вас, сьогодні несподівано спливе не поверхню. Не бійтеся питати про те, що вас цікавить, прислухайтеся до інформації. Якась людина сильно зацікавить Тельців сьогодні, і якщо ваші симпатії взаємні, постарайтеся стати з нею ближче.

Близнюки

Вдалий день, коли ситуації вирішуються на вашу користь, а рішення, які ви ухвалюєте, будуть правильними і фінансово обґрунтованими. Не відволікайтеся на розмови, інакше ваша енергія помітно знизиться. В особистих стосунках 8 лютого проявляйте такт і ввічливість, згладжуйте всі гострі кути.

Рак

Можливо, сьогодні Раки погано почуватимуться, але це жодним чином не позначиться на їхній роботі. Виберіть для себе комфортний темп, частіше відпочивайте, і ваших цілей 8 лютого буде досягнуто. Уважно поставтеся до всієї отриманої інформації, перевірте факти, перш ніж їх використовувати.

Лев

Цього дня Леви отримають відповіді на важливі для них питання, тому варто уважно прислухатися до розмов навколо. Позбавтеся ідей або стосунків, які тягнуть вас назад. Можлива ситуація, коли вам доведеться бути абсолютно відвертими і навіть поділитися своїми особистими секретами.

Діва

Не плануйте на сьогодні важливих або серйозних справ. На роботі вам доведеться займатися численними питаннями, які більше не можуть чекати, і на щось інше часу просто не залишиться. Уникнути помилок допоможе висока концентрація уваги та опрацювання дрібних деталей.

Терези

Спілкування допоможе Терезам зберегти позитивний настрій і швидше виконати свою роботу. Увага буде розсіюватися на численні завдання або розмови з колегами, тому виберіть якесь одне важливе питання і доведіть його до логічного завершення.

Скорпіон

У першій половині дня 8 лютого Скорпіонам доведеться внести зміни у свій план і займатися чужими справами. Постарайтеся швидко розв'язати проблему і повернутися до своїх власних обов'язків. Щоб уникнути сварки з коханою людиною, будьте більш поступливими та м'якими, робіть компліменти.

Стрілець

У вас сьогодні вдало пройдуть переговори або дискусії, ваш дар переконання на високому рівні. Не тисніть на опонентів, поважайте чужу думку, навіть якщо вона суперечить вашій. Ділові пропозиції, які вам зроблять сьогодні, вимагають ретельного обмірковування; не давайте відповідь відразу.

Козоріг

Якщо вам не хочеться займатися рутинними справами, застосуйте новаторський підхід, знайдіть щось цікаве у звичних і нудних діях. День не підходить для покупок: нові речі вас швидко розчарують. Сходіть у спортзал, почніть робити ранкову зарядку, і ваше самопочуття поліпшиться.

Водолій

Зберегти гарний настрій протягом дня і підвищити мотивацію можна за допомогою частого спілкування з коханими людьми. Не варто критикувати оточення або робити різкі зауваження. Краще ввічливо пояснити, чому ця точка зору вас не влаштовує. Приділіть більше часу дітям.

Риби

Просуватися до кінцевого результату Рибам 8 лютого завадять дрібні неприємності, які доведеться швидко вирішувати. Спокійніше поставтеся до затримок, не втрачайте холоднокровності. Тримайте емоції під контролем, щоб ваш настрій не позначився на роботі. А ось в особистих стосунках будьте відвертішими.

Також нагадаємо, що за Східним календарем 8 лютого — це день Тигра.

Його особливість — в тому, що перед китайським Новим роком і Днем закоханих всі звірі в джунглях (в тому числі і тигри) стають набагато добрішими, милішими і ласкавішими. І навіть суровий Тигр, який відзначається сміливістю, енергією та незалежністю, перетворюється на миле «кошеня». Він посміхається до левиць і медведиць, гладить дітей-тигренят і ніжно облизує свою дружину-тигрицю (наче цілує). А вдячна тигриця мурчить «Ти мій Тигруля-KISSуля» І після цього в котячій сім'ї і в цілому в джунглях настає мир, злагода і спокій.

«Цього дня вас чекають нові початки і відкриття. Ви матимете можливість розкрити свій потенціал та здійснити задумані плани. День сповнений можливостей для саморозвитку та досягнень. Крім того, цей день може подарувати зустрічі та несподівані зміни у вашому статусі відносин. Будьте відкриті до кохання та нових емоційних вражень», — прогнозують знавці Східної астрології.

Порадує українців сьогодні і погода: післязавтра, 10-го лютого очікується поступове потепління до +10+16 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко.

Втім, це буде лише післязавтра. Хоча і сьогоднішній день буде в цілому непоганим: температура коливатиметься в діапазоні від -2 до + 4 градусів. Через «мінуси» місцями випадатиме мокрий сніг, часом дощ. Краща ситуація спостерігатиметься в районах навколо Кропивницького, Луганська, Донецька та Дніпра — там очікуються від +4 до +7 градусів. Тепліше буде у південній частині країни — протягом дня +10+15 градусів.

Зате вітер нарешті вгомониться, буде змінних напрямків, невеликий або помірний.

У Києві 8-го лютого буде хмарно, місцями невеликий мокрий сніг, часом просто щільна хмарність. Температура +2+4 градуси (свіженько!).

Завтра, 9-го лютого, опадів побільшає, переважно — холодна погода, на півдні лише — дуже тепло. Наступного дня, 10-го лютого — згадане потепління. А з 15-го лютого знову похолоднішає — такі собі «погодні гойдалки».

Тому щоб бути завжди в тонусі та гарному настрої, психологи та педагоги радять слухати вітчизняну музику. Адже симпатична Геля Зозуля напевне порадує як чоловіків, так і жінок.

Крім того, в Мережі знову розкручують квест «Знайди співачку Klavdia Petrivna». Суперечки спалахнули з новою силою після того, як Klavdia Petrivna виграла нагороду «Золота Зоря Лірум», а отримувати премію вийшла інша не менш відома співачка — Маша Кондратенко (та, що співала про «Ваньку-встаньку» і «пакет»).

Багато слухачів не згодні з тим, що вона саме і є Клава Петрівна, і продовжують стверджувати, що справжня виконавиця хітів — одеситка Валерія Вовк.

Тобто, інтрига триває, і в майбутньому всім, напевне, буде весело. Тому найкращим виходом в цій ситуації стане ретельне вивчення рецепта чизкейку «Перші поцілунки», який може «звести з розуму» кожного, адже День закоханих не за горами.

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