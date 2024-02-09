Зміна варти: ЗМІ дізналися, хто замінить Сирського та Шапталу

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Про це ZN.UA стало відомо від власних джерел у Міноборони.

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Керівником Генштабу ЗСУ планується призначити командувача Сил територіальної оборони Анатолія Баргилевича.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк народився у Новограді-Волинському (зараз Звягель) Житомирської області. Він у 1991 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. Згодом закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президенті України. 2019 року став кандидатом військових наук.

З березня 2014 року він брав активну участь у відбитті збройної агресії рф проти України. Під його командуванням 24 ОМБр відзначилися під час звільнення населених пунктів: Слов'янська, Краматорська, Сіверська, Лисичанська. У серпні 2014 року бригада під командуванням Павлюка з боями успішно просунулась на луганському напрямку та забезпечила деблокування Луганського аеропорту.

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З 2015 до початку 2017 року Павлюк був начальником штабу — першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ.

З березня 2017 по квітень 2020 року Павлюк був командувачем військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. З 2020 по липень 2021 року він командував підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ. З 28 липня 2021 року по 15 березня 2022 року Павлюк обіймав посаду командувача Операції Об'єднаних сил (ООС).

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З початком повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року Павлюк керував обороною на сході України. З 15 березня по 21 травня 2022 року він очолював Київську обласну військову адміністрацію. Павлюк забезпечував організацію оборони та відображення російської агресії у Києві та Київській області. Керував стабілізаційними заходами на звільнених теренах Київської області.

З травня 2022 по 21 лютого 2023 року був начальником штабу — заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Тоді ж Павлюк обіймав посаду командувача Угрупуванням сил та засобів оборони Києва. З 21 лютого 2023 року Олександр Павлюк обіймає посаду першого заступника міністра оборони України.

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Генерал-майор Анатолій Баргилевич народився у селі Омелянівка Житомирської області. Закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

З 2020 по 2022 рік Баргилевич був заступником командувача ЗС ЗСУ з територіальної оборони. Ще до повномасштабного вторгнення рф у складі Сухопутних військ ЗСУ він почав створювати та розвивати потужну систему військ територіальної оборони.

З 9 жовтня 2023 року Баргилевич обіймає посаду Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

На початку повномасштабної війни Баргилевич очолив оборону найважливішого сектору № 1 оборони Києва на гостомельському напрямі. Він командував угрупуванням, основу якого склали підрозділи ТРО, він не допустив захоплення Києва росіянами.

Майже півтора року Баргилевич був головою штабу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Це угруповання військ, зокрема, брало участь у наступі на Харківщині позаминулого року.

Як писали «ФАКТИ», раніше новий головком ЗСУ Олександр Сирський назвав головну цінність української армії та визначив ключ до успіху.

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