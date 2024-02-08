Зеленський призначив нового головкома ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський, після зустрічі з Валерієм Залужним, записав відео, в якому повідомив, що призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних Сил України.

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«Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на ставці… Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України», — йдеться у зверненні.

Президент також сказав, що провів розмови з командирами різного рівня. Говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським

«Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту — провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу — Харківської визвольної операції», — зазначив очільник держави.

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«Сьогодні ж говорив з генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід — на службі державі. 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України», — додав Зеленський.

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Кіржацького району Владимирської області (росія).

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У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 році — з відзнакою Академію ЗСУ (оперативно-тактичний рівень), у 2005 році — з золотою медаллю Національну академію оборони України (оперативно-­стратегічний рівень).

Командував 72-ю механізованою бригадою. Дослужився до звання генерал-майора. Станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО. У листопаді 2013 року Сирський від імені Міністерства оборони у штаб-квартирі НАТО альянсу обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів НАТО.

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З літа 2022 року був одним з командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщині, в результаті якого окупаційні сили спочатку були відкинуті від Харкова на відносно безпечну відстань. Потім Сили оборони рушили далі на Балаклію — Ізюм — Святогірськ — Лиман.

У 2022−2023 генерал Сирський командувач ОСУВ «Хортиця», керував обороною Соледару та Бахмута.

Сирський зазначив, що на сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони. Але попри це, загарбники роблять ставку саме на людський ресурс.

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