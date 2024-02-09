37.57 / 38.06 40.60 / 41.29
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Новий головком ЗСУ Сирський назвав головну цінність української армії та визначив ключ до успіху

12:38 9 лютого 2024
Олександр Сирський

Новий Головком ЗСУ Олександр Сирський, якого було призначено напередодні, розповів про основні напрями роботи та окреслив завдання, що стоять перед Силами оборони.

«На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів», — пише Сирський на своїй сторінці у соцмережах та окремо відзначає завдання військової логістики, що залишаєтся основним, — найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин.

Завданнями для всіх штабів він назвал знання всіх без винятку потреб фронту та володіння ситуацією на кожній його ділянці. За його словами, саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

«Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні», — зазначив він та додав, що лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що попередник Сирського Валерій Залужний був удостоєний звання Героя України. Також найвищу нагороду отримав й керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Фото зі сторінки командування Сухопутними Силами ЗСУ

РЕКЛАМА

298

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Стрільцям — Королева мечів, Дівам — Четвірка жезлів, а Овнам — Колісниця: Таро-гороскоп до 29 лютого

Данило Гетьманцев

У нардепа Гетманцева знайшли дивну «схему» в декларації: він орендує у Франції у власної матері квартиру для родини

Подача до столу

Ароматний капусняк по-полтавськи: дуже смачна українська страва

Арсен Жумаділов

Арсена Жумаділова, який обіцяв прозорі аукціони для армії, уже піймали на непрозорості

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту