Новий головком ЗСУ Сирський назвав головну цінність української армії та визначив ключ до успіху

Новий Головком ЗСУ Олександр Сирський, якого було призначено напередодні, розповів про основні напрями роботи та окреслив завдання, що стоять перед Силами оборони.

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«На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів», — пише Сирський на своїй сторінці у соцмережах та окремо відзначає завдання військової логістики, що залишаєтся основним, — найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин.

Завданнями для всіх штабів він назвал знання всіх без винятку потреб фронту та володіння ситуацією на кожній його ділянці. За його словами, саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

«Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні», — зазначив він та додав, що лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху.

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Нагадаємо, що попередник Сирського Валерій Залужний був удостоєний звання Героя України. Також найвищу нагороду отримав й керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Фото зі сторінки командування Сухопутними Силами ЗСУ

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