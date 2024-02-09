Окупанти розбомбили село на Сумщині: є загиблі та поранені (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 9 лютого вдень ворог завдав авіаударів по Сумському району Сумської області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Троє загиблих та четверо травмованих осіб: наслідки авіаудару рф по Сумщині. По обіді по Сумському району ворог випустив 7 керованих авіабомб. В одному із сіл поцілило по майстерні агрофірми. Загиблі та поранені — цивільні працівники підприємства. Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Співчуття родинам загиблих», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці минулого року росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, поцілили в цивільну інфраструктуру. Загинуло кілька людей, серед яких 7-річна дівчинка.

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