Левам — вдалі покупки, Терезам — гарний настрій, Козорогам — емоційне перезавантаження: що обіцяють зорі і погода на день Милого Дракончика

Друга субота місяця, 10 лютого, стала першим днем нового року в країнах, що живуть за Східним гороскопом.

Святкування, зокрема, пройшли в Китаї, де зустріли 4721-й рік за Східним стилем.

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Також вітали Рік Дракона в Сінгапурі, Бірмі, В'єтнамі, Лаосі та багатьох інших країнах.

Почався Рік Дракона, звичайно, з дня милого маленького Дракончика, якому виповнилося всього кілька годин від народження.

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Варто нагадати, що на думку жителів Азії, Дракон — символ сили, стійкості і рішучості. Народжені в цей день люди мають великий потенціал та амбіціями, і завжди прагнуть до досягнень і успіху.

«Сьогодні важливо бути зосередженим та цілеспрямованим на роботі. Це час для виявлення власної сили і впевненості у своїх можливостях. Зосередьтеся на виконанні своїх обов'язків з відданістю та ефективністю, і успіх не змусить себе чекати. Також в цей день важливо приділяти час особистому та духовному зростанню. Зосередьтеся на розвитку своєї внутрішньої сили і мудрості, що дозволить вам знаходити гармонію і рівновагу у всіх аспектах вашого життя», — радять знавці Східної астрології.

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Свій прогноз на 10 лютого склали і астрологи Західної традиції.

Овен

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Першу половину дня Овнам краще провести розслаблено і ліниво, відпочиваючи від важкого робочого тижня. Після обіду займіться домашніми справами, побутовими турботами. Невелика пробіжка або активна прогулянка на свіжому повітрі повернуть вам гарний настрій і відчуття бадьорості.

Телець

Присвятіть день тим заняттям, які вам до душі, і допоможуть морально розслабитися і відпочити. Можна довше залишатися в ліжку, або навпаки, вирушити вранці до спортзалу чи басейну. Правильне харчування допоможе відчути легкість, поліпшить самопочуття; підтримайте імунітет.

Близнюки

День вдалий і продуктивний для Близнюків, і якщо вони проведуть його активно, то доб'ються важливих результатів у якійсь складній справі. 10 лютого у вас може вийти те, що ви давно відкладали або переносили. Намагайтеся бути стриманішими з близькими людьми, щоб не почати сварку.

Рак

Скористайтеся можливостями, які відкриває перед вами цей день. Ракам сьогодні буде щастити в усьому. Почніть займатися складними або неприємними питаннями з раннього ранку, і ви вирішите багато проблем. Попросіть допомоги у рідних або друзів, тоді робота буде закінчена швидше.

Лев

Присвятіть день своїй коханій людині, сходіть кудись разом, влаштуйте романтичне побачення або сюрприз. Гарний час для покупок, для відвідування торгових центрів або ярмарків. Порадуйте себе і свою половинку невеликим подарунком, це підніме вам настрій.

Діва

Постарайтеся сьогодні добре виспатися і перезавантажитися емоційно. Напружений минулий тиждень зажадав від вас великої віддачі і сьогодні необхідно відновити сили. Подумайте над тим, що вам хочеться змінити у своєму зовнішньому вигляді або одязі, пройдіться магазинами.

Терези

10 лютого Терезам потрібно займатися тим, що приносить їм радість і піднімає настрій. Проведіть день на дивані, подивіться улюблений серіал, або вирушайте до спортзалу. Зустрічі з друзями також принесуть вам задоволення. Корисно навести лад у шафах, звільнити місце.

Скорпіон

Не варто сьогодні займатися робочими питаннями: справи просуватимуться повільно і серйозних помилок уникнути не вдасться. Приділіть більше часу собі та своїм особистим потребам. Відвідайте косметолога, фітнес центр або басейн, купіть собі невеликий подарунок. Вечір проведіть розслаблено.

Стрілець

Сьогодні гарний день, щоб підбити попередні підсумки виконаної роботи, намітити нові цілі й позбутися застарілих ідей. Не сваріть себе, якщо припустилися якоїсь помилки. Зірки радять Стрільцям 10 лютого подумати над тим, як зробити свою роботу ефективнішою.

Козоріг

Присвятіть більше часу турботі про своє самопочуття. Погуляйте, сходіть у тренажерний зал, влаштуйте розвантажувальний день. Це підніме вам настрій і зміцнить імунітет. У вас попереду активна робота, тому сьогодні потрібно відновити сили й емоційно перезавантажитися.

Водолій

Найімовірніше, у вас на цей день заплановано багато справ. Енергія Водоліїв на високому рівні, тому вставайте раніше і приступайте до реалізації всього задуманого. Приділіть час своєму зовнішньому вигляду, зачісці, новому одягу. Зміна іміджу піде вам на користь і зміцнить упевненість у собі.

Риби

Корисно намітити на сьогодні справи, які вас лякають або просто неприємні. Зірки допоможуть Рибам впоратися з усіма складнощами та розв'язати проблеми, що накопичилися. Постарайтеся більше спілкуватися з людьми, які надихають вас на нові звершення, дають цікаві поради або ідеї. Похід по магазинах принесе задоволення.

Зі свого боку, погода продовжить дивувати українців температурними контрастами: від 3−5 градусів морозу вночі до +19 градусів тепла на півдні вдень, пише синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня суботи у центрі, на півдні та заході +4…+11 градусів, на північному сході місцями −1…+2 градуси, на крайньому півдні, на Закарпатті та у Чернівецькій області +12…+19 градусів. У Києві мокрий сніг з переходом у дощ, вдень +3 градуси.

Переважатиме волога погода (атмосферні фронти), пройдуть дощі, на півночі мокрий сніг, у південній частині завтра якось обійдеться без опадів.

У неділю, 11-го лютого, опади в більшості областей України припиняться, температура повітря відчутно підвищиться. В столиці в останній день тижня буде без опадів, потепліє до +6, у понеділок до +12 градусів!

Потепління буде дуже доречним, так як скоро намічаються зимово-весняні свята, коли закоханим підліткам захочеться гуляти вулицями і парками, радіючи сонечку.

Спеціально для таких випадків наша «Бджілка» днями навіть записала пісню «I love you», переклавши її жестовою мовою.

А інший український співак випустив пісню, яка орієнтує молодь на те, чим саме повинні завершитися їхні стосунки у майбутньому.

Але поки що можна зосередитись на більш актуальних питаннях, тим більше, що карти Таро обіцяють нам всім досить насичений місяць.

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