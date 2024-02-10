Можливі затори: у Києві перекриють рух на двох важливих магістралях

У Києві від сьогодні, 10 лютого, буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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За даними КМДА, рух транспорту буде перекрито ділянкою розв’язки на перетині вулиць Дегтярівська та Олександра Довженка. Роботи триватимуть до 10 березня.

«Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки. Про це повідомляє КК «Київавтодор», — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

- з вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. «Берестейська»);

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- з вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. «Шулявська»).

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Також затори можливі на Нивках через обмеження руху. Так, з 09:00 10 лютого до 06:00 12 лютого на просп. Берестейському, на з’їзді зі шляхопроводу біля ст. м. «Нивки» в напрямку центру міста, частково обмежать рух транспорту.

Дорожники ремонтуватимуть колодязь дощової каналізації. Роботи триватимуть у крайній правій смузі руху.

Стосовно розв'язки на вулиці Дегтярівській нагадаємо, що 30 вересня у Києві на проїжджу частину завалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту. Рух автомобілів було перекрито. У КМДА наголосили, що відповідальність за інцидент несе підрядник. З червня на мосту проводили ремонтні роботи, їх планували завершити до 30 листопада. На це виділили близько 1 млрд гривень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Києві на Оболоні будують новий транспортний вузол. Дорожня розв'язка буде у 2 рівнях. Довжина основного проїзду складатиме понад 3 км, як і довжина тротуарів. На ній буде 6 смуг руху, а довжина шляхопроводу — понад 250 м. Також облаштують новий підземний перехід. Весь комплекс робіт планується закінчити до кінця 2024 року.

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