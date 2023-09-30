У Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці

В Києві, де нещодавно було обмежено рух на деяких автодорогах, обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту. Інцидент стався під час ремонтних робіт.

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Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

У соцмережах публікують фото наслідків обвалу. Інформація про постраждалих не надходила. В КМДА повідомили, що під час ремонту на мосту стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці. Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.

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Крім того, момент падіння мосту потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів. Кадри падіння опублікували місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що у червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити. Комунальна корпорація «Київавтодор» також публікувала маршрут об'їзду на час проведення ремонтних робіт на шляхопроводі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Закарпатті через руйнування троє жінок впали з висоти 20 метрів, одна з них загинула.

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