В Києві збудуть новий транспортний вузол на Оболоні: що відомо (відео)

В Києві, де нещодавно ввели обмеження для руху частини транспорту, продовжується будівництво транспортного вузла на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На транспортному вузлі на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці вже влаштували тимчасові проїзди, нанесли тимчасову розмітку та встановили дорожні знаки. Забетонували 14 паль (всього передбачено 80). Перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі та розпочали роботи з перекладання водопровідних мереж», — розповів він.

За словами мера Києва, дорожню розв’язку побудують у 2 рівнях. Довжина основного проїзду складатиме понад 3 км, як і довжина тротуарів. Протяжність велосипедних доріжок — понад 1,5 км. На ній буде 6 смуг руху, а довжина шляхопроводу — понад 250 м. Також облаштують новий підземний перехід.

«Реконструкція цієї розв’язки збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й, за розрахунками проєктувальників, зменшить затори у цій частині Оболоні. Проєктна пропускна спроможність оновленого вузла — понад 11 тисяч автомобілів на годину. Відкрити рух новим шляхопроводом плануємо до кінця цього року. А весь комплекс робіт на великому об’єкті закінчимо до кінця 2024 року», — резюмував Кличко.

Нагадаємо, на початку червні у Києві сталась трагедія — під час повітряної тривоги загинули троє людей, які не змогли потрапить до закритого бомбосховища. Після цього почалась перевірка укриттів не тільки в столиці, а й по всій країні. Зокрема, в Києві стан з бомбосховищами виявився вкрай незадовільним. Після цього столична влада пообіцяла усунуті недоліки, а також встановити модульні бетонні сховища там, де немає стаціонарних.

За інформацією мера, у Києві також розпочали встановлювати в укриттях системи автоматизованого доступу. Перші з'являться у Дарницькому районі столиці. Нововведення викликане необхідністю забезпечення безперешкодного доступу до споруд цивільного захисту, коли ворог активізує використання балістичних ракет для ураження інфраструктури.

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