ООН збільшила суму виплат та змінила правила: хто з українців може отримати понад 3 тисяч грн

В межах програми ООН, розробленої спільно з Міністерством соціальної політики та за фінансової підтримки Німеччини, понад 310 000 осіб з інвалідністю в Україні отримають грошову допомогу.

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Про це йдеться у постанові уряду.

Максимальна сума цієї грошової допомоги для кожного складає 3250 гривень.

Мета програми полягає у доповненні державної соціальної грошової допомоги, яка надається найбільш вразливим верствам населення під час воєнного конфлікту, а також у зміцненні систем соціальної підтримки на тривалий період.

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Вже на цей час пенсіонери, які мешкають на територіях з активними або потенційними бойовими діями, отримують таку грошову допомогу.

Протягом принаймні трьох місяців грошову допомогу отримуватимуть діти з інвалідністю та особи з інвалідністю протягом усього життя. Протягом цього часу Всесвітня продовольча програма (ВПП) перерахує їм близько 800 мільйонів гривень.

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Водночас в уряді звертають увагу, що право на грошову допомогу від ВПП ООН мають лише ті, хто не отримує підтримки від інших міжнародних організацій, хто не є внутрішньо переміщеною особою (за винятком тих, хто проживає на територіях з активними або можливими бойовими діями, що визначені Міністерством реінтеграції), та хто отримує менш як 3250 гривень соціальних виплат від держави.

Сума виплати грошової допомоги від ВПП ООН становить різницю між 3250 гривнями (до грудня 2023 року — 3000 гривень) та сумою соціальної допомоги, яку вже отримує людина від держави. Мінімальна сума цієї виплати становить 100 гривень.

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Нагадаємо, з 9 лютого Норвезька рада у справах біженців (NRC) знов відкрила прийом заявок на отримання фінансової допомоги. Заявку можна подати до 18 лютого. На офіційній платформі NRC є інформація про критерії та порядок подачі заявки.

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