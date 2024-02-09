В Україні розпочалася реєстрація для виплати нової фінансової допомоги: кому потрібно встигнути подати заявку протягом 10 днів

Норвезька рада у справах біженців (NRC) повідомляє про чергове відкриття прийому заявок на отримання фінансової допомоги. Заявку можна подати онлайн через форму на сайті.

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В організації наголошують, що подавати заявки можна з 9 по 18 лютого. На офіційній платформі NRC є інформація про критерії та порядок подачі заявки.

В Норвезькій раді зазначають, що кошти можна витратити на різні потреби, залежно від пріоритетів і обставин сім'ї — наприклад, їжа, освіта, медична допомога, житло та інше. Допомога призначена для найбільш вразливого населення, яке постраждало від воєнних дій на всій території України.

Йдеться про суму у 3 600 грн на особу на місяць упродовж 3 місяців.

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Пріоритет в отриманні допомоги нададуть людям, які мешкають люди поблизу лінії фронту, переселенцям та постраждалим від російської агресії. Якщо людина раніше отримували грошову допомогу від NRC чи інших організації, вона можете бути позбавлена пріоритету — все залежатиме від поточних обставин.

«Зверніть увагу, що в Україні можуть діяти шахрайські акаунти, які видають себе за NRC. Пам'ятайте про захист своїх даних і не передавайте їх джерелам, яким не довіряєте. NRC ніколи не проситиме дані вашої банківської картки або CCV-код. Будь ласка, користуйтеся тільки сайтом https://needaid-ua.nrc.no/uk як єдиним джерелом інформації про фінансову програму NRC», — попереджають в організації.

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Офіційні канали NRC:

Електронна пошта: [email protected]

Гаряча лінія: 0 800 302 007

Платформа інформації про грошову допомогу: https://needaid-ua.nrc.no/uk

Форма повідомлення про шахрайство: https://kobo-ee.nrc.no/x/ThQFCyDe

Нагадаємо, що люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю зможуть упродовж трьох місяців отримувати додаткові доплати від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних націй (ВПП ООН).

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Фото з сайту https://needaid-ua.nrc.no/uk

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