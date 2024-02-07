Вразливі категорії населення мають можливіть отримувати виплати від міжнародних організацій, зокрема, ООН, яка допомогає внутрішнім переселенцям. Також серед акцепторів — люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю — вони зможуть упродовж трьох місяців отримувати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних націй (ВПП ООН).

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Як повідомляють у Мінсоцполітики, йдеться про людей, які:

отримують менш як 3 250 грн соціальних виплат від держави;

не отримують допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримують виплати для ВПО (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій).

Допомога нараховуватиметься на банківські рахунки або ж доставлятиметься «Укрпоштою». Жодних додаткових дій отримувачу допомоги вчиняти не потрібно.

За час дії Програми ВПП ООН нарахує приблизно 21 млн дол. США (800 млн грн) для 310 тис. українських громадян.

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«Грошова допомога міжнародних партнерів буде доплатою до державної соціальної допомоги. Її сума дорівнюватиме різниці між 3 250 грн і виплатами, які отримує людина. Тобто, якщо допомога від держави становить, приміром, — 2 361 грн, ВПП ООН виплатить додатково ще 889 грн.», — пояснюють в міністерстві.

Програма фінансується Німеччиною, Європейським Союзом та Швецією, з додатковими внесками інших донорів.

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Раніше в ООН заявляли про дуже складну гуманітарну ситуацію в Україні. За даними цієї організації, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 мільйона біженців — в інших країнах.

Фото Pixabay

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