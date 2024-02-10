Обуриться навіть ДіКапріо: глядачі розкритикували відверту сцену між виконавицею ролі Венздей та 52-річним актором

Плітки про те, що американська актриса Дженна Ортега віддає перевагу більш старшим за віком чоловікам, ходили давно. Торік у вересні з'явилися чутки про те, що зірка серіалу «Венздей» закрутила роман з Джонні Деппом — на той момент знаменитостям було 20 та 60 років відповідно.

ВІДЕО ДНЯ

На щастя, тоді обидва актори швидко спростували інформацію, заявивши, що один одного навіть ніколи не бачили.

І ось тепер виникла схожа ситуація. Дівчину серйозно захейтили через «роман» з партнером у віці, теж несправжнім (лише у кіно). Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



У мережі завірусилися кадри з фільму «Дівчина Міллера» з Ортегою у головній ролі. Коханого дівчини та одночасно її вчителя зіграв 52-річний актор Мартін Фрімен.

РЕКЛАМА

Звичайно, не обійшлося в кінокартині і без постільної сцени, яка не на жарт обурила шанувальників через різницю у віці зірок. Користувачі мережі накидали гнівних коментарів і на адресу акторів, і на адресу режисера.

РЕКЛАМА

Вони також не полінувались порахувати і з'ясувати, що коли Фріманові було трохи більш як сорок, Дженні тільки виповнилося десять. Від цього коментатори розлютилися ще дужче.

Не допомогло навіть пояснення координаторки інтимних сцен Крістіни Арджони про те, що акторам було «комфортно» під час зйомок.

РЕКЛАМА

«Протягом усього процесу з Дженною взаємодіяло дуже багато людей, щоб переконатися, що це відповідає тому, що їй комфортно, а вона була дуже рішучою і впевненою у тому, що хоче робити», — розповіла вона.

Арджона пояснила, що під час зйомок актори обговорювали «рівень оголеності» та «додаткові бар'єри». Крім того, у них була «можливість передумати у день зйомок, якщо вони не захочуть робити якийсь з елементів, які ми обговорили».

«Я думаю, настав час закінчувати з цими фільмами про різницю у віці. Це дуже грубо і набридливо», «Мартін Фрімен, що ти робиш із Дженною Ортегою? Мені ніяково», «Якесь збочення. Навіть Леонардо ДіКапріо обурився б», — висловилися користувачі.

На щастя, знайшлися і ті, хто спробував заспокоїти натовп, який збожеволів, зауваживши, що це всього лише фільм.

«Ну і якщо комусь здається, що виглядає Дженна на 12, — не без гумору додав один із читачів Daily Mail, — ви помиляєтесь. Вона виглядає на 13».

Варто зазначити, що світова прем’єра стрічки відбулася 26 січня, а в український прокат вона вийшла 8 лютого.

Нагадаємо, що Дженна Ортега стала відомою завдяки американському комедійному телесеріалу у жанрі жахів «Венздей» (англ. Wednesday), де зіграла головну героїню Венздей Аддамс.

Серіал настільки сподобався українцям, що пародії на нього знімають навіть зараз, переміщаючи героїню або в українське село.

Або переозвучуючи сцени з фільму.

Водночас нагадаємо, Дженну Ортегу назвали в трійці найбільш популярних акторів минулого року.

352

Читайте нас у Facebook