Обійшлися без «Барбі»: названі найпопулярніший актор у світі та головні невдахи 2023 року

Оскільки українські актори поки що не надто популярні за кордоном, представники зарубіжного шоубізнесу змушені проводити різні хіт-паради і складати рейтинги для визначення кращих артистів.

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В цьому році на звання найкращого актора у світі року міг претендувати будь-хто: від Райана Гослінга, який блискуче зіграв Кена в гучному фільмі «Барбі», до екранного Віллі Вонкі, aбо Тімоті Шаламе, який відзначився не лише своїми кінозаслугами, а й романом з однією з найпопулярніших голлівудських селебрітіз Кайлі Дженнер. Ну, а про Марго Роббі цього року говорили чи не всі!

Втім, за версією IMDb титул дістався зірці серіалів «Мандалорець» та «Одні з нас» Педро Паскалю, що зовсім не дивно, враховуючи, що обидва проекти стали практично найпопулярнішими у світі.

Про кількість згадок самого актора у пресі та мемів за його участю ми взагалі мовчимо! Крім того, Паскаль тричі за 2023 був номінований на премію «Еммі».

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Декількома рядками нижче Педро розташувалися Дженна Ортега і Марго Роббі, і лише на 10-му місці опинився актор, який зіграв в одному з найочікуваніших фільмів року — «Оппенгеймері» — Кілліан Мерфі.

Кілліан Мерфі.в «Оппенгеймері»

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Також за кордоном назвали головних невдах року. Почати це повідомлення слід з нагадування про те, що новина про повернення Меган Маркл до Голлівуду не стала для громадськості сенсацією. Ще в часи, коли Сассекси заявили про намір переїхати до Лос-Анджелеса, вони пояснювала вибір місця проживання тим, що Мег хотіла б продовжити кар'єру. Тепер, втім, потрапити до кінотусовки селебріті буде складніше. Шановне видання The Hollywood Reporter включило герцогів Сассекських до списку головних голлівудських невдах року.

Цей титул допомогли здобути головні «досягнення» опальної парочки. «Ниття» в документальному фільмі, «ниття» в мемуарах «Запасний» — навіть назва, підкреслюють автори статті, звучить як скарга, — провальний подкаст і багато критики — ось чим відзначилися Меган і Гаррі цього року. Все це, додають упорядники рейтингу, мабуть, простіше влаштувати, ніж відвідати кілька офіційних заходів королівства.

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Заперечити нове звання герцогів Сассекських зараз складно. Але британці, котрі ще знаходять виправдання для молодшого сина монарха, вважають, що шанс на його реабілітацію є. До того ж відомо, що король Чарльз III регулярно відповідає на дзвінки Гаррі та його сімейства.

І це попри те, що нещодавно було оприлюднено листи покійної королеви Єлизавети II, що спростовують версію пари «американських вигнанців» про те, що вони були змушені піти з родини з міркувань безпеки.

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