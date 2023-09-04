Джонні Депп відреагував на чутки про свій роман із 20-річною актрисою

У соцмережах почали активно поширювати чутки про те, що знаменитий актор Джонні Депп, у гурту якого нещодавно зірвалося європейське турне, зустрічається із зіркою серіалу «Венздей» Дженною Ортега. Плітку розкручують з такою силою, що 60-річний Депп був змушений зробити офіційну заяву. Від імені зірки «Піратів Карибського моря» виступив його представник.

«У містера Деппа немає жодних особистих або професійних стосунків із міс Ортега. Він ніколи не зустрічався і не розмовляв із нею. Він не бере участі в будь-якому спільному з нею проєкті і не збирається брати участь. Він вражений цими необґрунтованими і зловмисними чутками, які спрямовані на те, щоб завдати шкоди його репутації та кар'єрі», — йдеться в заяві.

Спростувала «безглузді» припущення про роман і 20-річна Дженна. За її зізнанням, вона дізналася про те, що нібито зустрічається з Деппом, коли нещодавно зайшла в Instagram.

«Це настільки смішно, що я навіть не можу засміятися. Я ніколи в житті не зустрічалася і не працювала з Джонні Деппом. Будь ласка, припиніть поширювати неправду і залиште нас у спокої», — написала молода актриса.

Як з'ясувалося, плітку першим запустив сайт DeuxMoi. Він повідомив, що Дженну і Джонні бачили разом, і що вони знімаються у фільмі «Бітлджус 2». Зйомки картини були припинені через страйк акторів і сценаристів у Голлівуді.

Нагадаємо, у Каннах відбулося тріумфальне повернення у великий кінематограф Джонні Деппа — фільм «Жанна Дюбаррі», де він зіграв головну роль, відкривав кінофестиваль.

На фото в заголовку Джонні Депп та Дженна Ортега

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