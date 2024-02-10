Приват24 тимчасово припинить роботу: що відомо?

Один з державних банків України — націоналізований ПриватБанк — оголосив про намір припинити доступ клієнтів до послуг онлайн-банкінгу Приват24. Це відбудеться вже цієї ночі — проти 11 січня.

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За повідомленням пресслужби фінансової установи, в цей період проводитимуться регламентні роботи.

«З 01:00 до 05:00 додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні», — йдеться у повідомленні.

Також в банку порекомендували клієнтам, які планують важливі платіжні операції, заздалегідь врахувати інтервал проведення регламентних робіт.

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Відзначимо також, що нині в мережі поширюється чимало фейків довкола намірів банків блокувати доступ українців до їхніх карток, зокрема, у покарання за ухиляння від мобілізації.

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