Українці у шести країнах Європи зможуть отримати платіжні картки «ПриватБанку» поштою
«ПриватБанк», який продовжив період використання всіх платіжних карток на два роки, запровадив новий сервіс.
Тепер клієнти банку можуть перевипустити діючу платіжну картку з доставкою «Новою поштою» у шести країнах Європи.
Замовити картку можна в Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію, Румунію.
«До кінця січня 2024 року доставка карток „ПриватБанку“ клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною, а географія країн доставки розширюватиметься», — повідомили в фінустанові.
Також замовити безкоштовну доставку перевипущеної картки можна й по Україні у найближче відділення або до поштомата «Нової пошти».
Нагадаємо, «ПриватБанк» проводить виплату додаткової грошової допомоги пенсіонерам, які мешкають в районах активних бойових дій або прилеглих до них.59