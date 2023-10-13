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Українці у шести країнах Європи зможуть отримати платіжні картки «ПриватБанку» поштою

15:47 13 жовтня 2023
карти

«ПриватБанк», який продовжив період використання всіх платіжних карток на два роки, запровадив новий сервіс.

Тепер клієнти банку можуть перевипустити діючу платіжну картку з доставкою «Новою поштою» у шести країнах Європи.

Замовити картку можна в Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію, Румунію.

«До кінця січня 2024 року доставка карток „ПриватБанку“ клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною, а географія країн доставки розширюватиметься», — повідомили в фінустанові.

Також замовити безкоштовну доставку перевипущеної картки можна й по Україні у найближче відділення або до поштомата «Нової пошти».

Нагадаємо, «ПриватБанк» проводить виплату додаткової грошової допомоги пенсіонерам, які мешкають в районах активних бойових дій або прилеглих до них.

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