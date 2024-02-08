Штраф до 85 тисяч грн або три роки за гратами: адвокат розповів про «найкреативніший» спосіб вручення повісток ТЦК

В Україні триває мобілізації і військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки. І якщо представники одних ТЦК та СП перевіряють чоловіків призовного віку на вулицях та в спортзалах, то інші вдаються до інших «дуже креативних» способів.

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Про один з них розповів у своєму YouTube-каналі адвокат Роман Сімутін.

За його словами, деяким чоловікам почали приходити повістки з таким формулюванням: «Відправку повістки зафіксовано представником Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду та автоматизованою системою АІТС «Оберіг».

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Також можна побачити такі формулювання: «Довожу до вашого відома, що в кінці 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, а саме законодавства про мобілізацію, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн».

Зокрема, вже є рішення суду, де чоловіку «впаяли» 3 роки позбавлення волі за ухилення від призову за мобілізацією. Дане рішення суду, яким військовозобов’язаного визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову за мобілізацією з покаранням у 3 роки позбавлення волі.

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«Зауважте: не умовно, але й не щодо вас, отримувача цього креативного повідомлення. Бо здебільшого чоловіки, не почитавши вирок суду, гадають, що це саме їм дали 3 роки. Такий собі елемент психологічного тиску на людину», — пояснив юрист.

За словами адвоката, те що відправку повістки «зафіксовано представником Керуючої компанії» ще нічого не доводить чи підтверджує.

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«Читайте між рядків: повістку вам вкинули до поштової скриньки, а двірник підтвердив, що зробив це», — додав Сімутін.

Підступність також полягає в тому, що у Верховній Раді дійсно зареєстрували законопроєкт, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, а саме законодавства про мобілізацію, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн.

Важливо, що це лише законопроєкт, а не закон. Він ще тільки буде розглядатися у майбутньому, його розкритикували практично всі політичні сили, він отримав негативні висновки експертного управління при ВР.

Саме так маніпулюють та «грають» на необізнаності й стривоженості громадян.

«Однозначно підхід можна внести до номінації найкреативнішого способу вручення повістки. Звичайно ж, із приставкою «анти», — зазначив експерт.

Нагадаємо, киїївський керівник військкомату прокоментував випадок, коли чоловік викинув вручену йому повістку на смітник.

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