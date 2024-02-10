Таро-гороскоп на тиждень з 12 по 18 лютого: кому карти пророкують важливі рішення, а кому — романтичні побачення

Прихід милого Дракончика приніс жителям Азії і всього світу надію на те, що початок нового періоду за Східним календарем змінить на краще їх добробут і подарує суттєве покращення матеріального становища.

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Але рік — надто великий проміжок часу, тому професійний таролог на прохання редакції одного з видань зробив розклад на тиждень з 12 по 18 лютого для всіх знаків Зодіаку, в якому карти розповіли, до чого слід себе готувати представникам кожного із знаків Зодіаку, і на які нюанси звернути увагу.

Овен

Тиждень з 12 по 18 лютого принесе ситуацію, в якій Овнам доведеться звернутися по допомогу. Однак не варто сліпо довіряти іншим людям і орієнтуватися тільки на їхню думку — ви можете запитати поради, але ухвалювати рішення варто самостійно. Також цей період може принести поїздки і нові знайомства. Крім того, можуть бути зміни планів, і не завжди в кращий бік.

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Телець

Удача повернеться обличчям до представників цього знака Зодіаку. Практично весь тиждень буде дуже завантаженим — можуть бути відрядження або несподівані робочі завдання, які не залишать шансів на особистий час. Однак усі ці клопоти принесуть Тельцям задоволення і миттєвий очевидний результат своїх старань.

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Близнюки

Карти Таро пророкують так званий тиждень правди. Вони перебуватимуть у центрі інформаційного потоку і можуть дізнатися те, що змінить їхнє ставлення до деяких людей. Якщо Близнюки цього тижня захочуть когось викреслити зі свого життя, то варто робити це без зайвих роздумів — карти кажуть, що так буде тільки краще. Також наступний тиждень — хороший період повідомити про свою симпатію або піти на побачення.

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Рак

Ви дуже втомилися, тому вам потрібно зробити паузу. Найкраще — взяти вихідні або піти у відпустку, щоб зануритися в себе, розібратися у власних потребах і розставити пріоритети. Це допоможе заповнити ресурс, знайти в собі сили на нові починання і потрапити в грошовий потік. Також цей час добре підійде для того, щоб упорядкувати документи і здоров’я.

Лев

Левам доведеться непросто — просто напередодні дня закоханих вони змушені будуть ухвалити непросте рішення і закінчити свої романтичні стосунки. Таролог нагадує — будь-який кінець — це новий початок іншої захопливої історії, тому не варто поспішати засмучуватися. Що раніше Леви підуть із некомфортних стосунків, то швидше вони прийдуть у норму.

Діва

Тиждень може принести ситуацію, де вам доведеться поступитися своїми принципами. Однак тут потрібно бути дуже акуратним, оскільки подібні обставини можуть нашкодити репутації та підірвати довіру близького оточення. Крім того, Діви можуть стати жертвами інтриг і маніпуляцій.

Терези

Терези будуть дуже енергійними. Цього тижня вони плануватимуть купу справ, вирішуватимуть їх, завалюватимуть себе новими завданнями й успішно з ними справлятимуться. Зараз представники цього знака Зодіаку сповнені ентузіазму, тому жодних проблем карти не пророкують. До кінця тижня Терези справедливо почуватимуться переможцями.

Скорпіон

Для Скорпіонів починається тиждень хороших новин. У них може бути прогрес у романтичних взаєминах. До кінця тижня Скорпіонам захочеться побути наодинці із собою, подумати про те, що турбує, зайнятися плануванням найближчого майбутнього.

Стрілець

У Стрільців усе гаразд. Представники цього знака задоволені собою в усіх аспектах — фізичному, духовному, матеріальному. Тому тиждень пройде на впевненій ноті. Якщо Стрільцям доведеться робити вибір, карти таро радять на секунду зупинитися і подумати, щоб ухвалити правильне рішення. Цей час принесе також зустрічі, і не тільки ділові. Головне — варто завжди обирати себе.

Козоріг

Новий тиждень принесе спілкування із сім'єю, поїздку на відпочинок, оформлення документів, пов’язаних із сім'єю. Є шанс дізнатися про отримання спадщини або ж самим зайнятися складанням заповіту.

Водолій

Водолії боротимуться зі своєю залежністю — йдеться про згубні звички. Карти таро кажуть, що цього тижня буде спокуса чимось зловживати, але варто знайти в собі сили цьому протистояти, адже ні до чого хорошого цей негатив не призведе. Тарологиня уточнила, що може йтися навіть про залежність від людини — якщо ви з кимось поруч почуваєтеся погано, але варто продовжувати перебувати там.

Риби

Рибам тиждень принесе стабілізацію фінансового становища — вони вийдуть на той грошовий рівень, до якого прагнули раніше. Загалом тиждень буде сприятливим для фінансових операцій будь-якого роду, тож не потрібно втрачати цей шанс. Якщо виникне жаль про ухвалене раніше рішення, варто швидко опанувати себе і вірити у свою правоту. Карти радять також звернути увагу на здоров’я.

Нагадаємо, що відома астрологиня Анжела Перл порадила в проміжок часу з 10 по 17 лютого скласти карту бажань та зайнятись програмуванням свого майбутнього. А київський чарівник Макс Фадєєв розповів, що робити тим, у кого все почало валитися з рук, а життя стало схожим на «чорну смугу».

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