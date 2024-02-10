Відома астрологиня Анжела Перл мешкає в Австралії, і могла зустріти Новий рік за Східним календарем навіть раніше, ніж жителі багатьох країн в Азії.

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Своїм шанувальникам в інших країнах пані Перл пропонує у наступні декілька днів задіяти творчі сили Всесвіту для реалізації бажань.

«Багато хто загадав свої бажання ще в новорічну ніч або склав карту бажань у грудні 2023 року. Ну, а якщо ви ще не зробили цього, то найкращі найближчі дати для карти бажань та програмування свого майбутнього з 10 по 17 лютого. Не втрачайте моменту, і Всесвіт в ці дні охоче піде з вами на контакт, а всі ваші бажання збудуться з великою долею вірогідності», — радить фахівчиня.

Також Анжела Перл склала гороскоп на сьогоднішній день, суботу, 10 лютого.

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Овен (21 березня — 19 квітня)

День ідеально підходить для вирішення робочих завдань. У Овнів з'явиться можливість просунутися кар'єрними сходами, а розпочатий проєкт може виявитися успішним у майбутньому. Створення гарного враження також буде легким завданням. Однак можливі непередбачені витрати, тому варто бути обережними із фінансами.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільцям цього дня допоможуть рішучість та спокій, що сприяє досягненню цілей. Важливо не дати комусь збити себе зі шляху та не піддаватися на маніпуляції, оскільки твердість Тельців викликає повагу. Думку оточення вони можуть змінити на краще, а також чекати на несподівані новини та нові знайомства, особливо в поїздках.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків день обіцяє бути спокійним, з деякими робочими проблемами, але вони вирішуються. Важливо діяти швидко та самостійно. Зустрічі з давніми ворогами слід уникати, а деякі пріоритети краще відкласти на більш вдалий час.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам буде надано багато енергії та рішучості, проте не варто поспішати у бій. Краще почекати слушний момент. У цей день можливі незвичайні та дивні події, і він підходить для спілкування з оточенням, що може підняти настрій.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Початок дня обіцяє бути вдалим, проте важливо зберігати здоровий глузд і не поспішати з прийняттям рішень, щоб уникнути помилок. Можливі фінансові надходження і ділова інтуїція підкаже, як краще розпорядитися сумою. Втім, протягом дня Левам буде складно встояти перед спокусами, їхня схильність ігнорувати гарні поради може принести неприємності.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для Дів початок дня обіцяє бути вдалим, але не варто переживати через дрібниці. У другій половині дня можливі скандали, але вечір підходить для успішних ділових угод, і фінансові рішення ухвалюються грамотно, без зайвих авантюр.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День для Терезів буде напруженим і важким. Важливо зберігати самовладання і не піддаватися емоціям, щоб уникнути конфліктів з оточенням. Невелика перерва для відновлення душевної рівноваги буде корисною, і варто уникати важкої фізичної праці, щоб не нашкодити здоров'ю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони, які з ентузіазмом беруться за справу, досягнуть успіху, особливо якщо будуть готові експериментувати. Можливі розбіжності з колегами і навіть з керівництвом, проте з близькими вдасться порозумітися і зробити їх щасливими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям початок дня обіцяє успіхи та демонстрацію своїх здібностей, але друга половина може бути напруженою із можливими розчаруваннями. Важливо пам'ятати про необхідність берегти сили та не забувати про підтримку з боку близьких.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День обіцяє бути спокійним та врівноваженим для Козорогів. Не передбачається серйозних проблем чи хвилювань. Завдяки своїй уважності до деталей, вони здатні ефективно керувати своїми справами та уникати більшості помилок. Можливі нові знайомства, і навіть початок романтичних стосунків.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У Водоліїв день обіцяє бути приємним, хоч і не надто продуктивним. Можливість відпочити, поспілкуватися з оточенням та несподівані візити створять атмосферу відпочинку. Однак особисті справи можуть відвернути увагу від роботи. Друга половина дня може зробити приємний сюрприз, піднімаючи настрій Водоліям.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб день буде непростим. Вони схильні надавати занадто велике значення дрібницям і постійно чекають каверзи від оточення. Але цікаве хобі може змінити ситуацію на краще, відволікаючи від проблем та похмурих думок.

Також сьогоднішній день чудово підходить для того, щоб з початком Східного нового року почати нове — радісне і щасливе життя. Для цього можна попробувати провести ритуал від київського мага Макса Гордєєва.

Крім того, сьогодні у вас напевне буде час, щоб провести експеримент з диваном, який обов'язково стане джерелом багатства у вашому домі.

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