На кордоні польські фермери розкривають українські фури та висипають зерно (відео)

На волинському пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» польські фермери висипають зерно з українських фур. Відповідне відео з'явилось у соцмережах.

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Так, на кордоні перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили кілька фур та висипали з них зерно. Сталося це на трасі поблизу самого пункту пропуску. Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками. Ними ж порізали замки та відсіки. Свої дії пояснювати вони відмовилися. На місце водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Проте хоча винуватців було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.

Польські фермери анонсували блокування пунктів пропуску «Устилуг» та «Угринів» на кордоні з Україною з понеділка, 12 лютого. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 11 лютого в етері телемарафону.

За його словами, рух вантажного транспорту на вказаних КПП може бути призупинений орієнтовно з 10:00. Водночас учасники акції протесту не обмежують пропуск легкових авто та автобусів, які перетинають кордон.

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За словами Демченка, з 9 лютого заблокованими залишаються пункти «Ягодин», де у черзі на в'їзд до України очікують близько 700 вантажівок, та Рава-Руська — з чергою на 400 авто. На КПП «Краківець» зібралися близько 1000 фур, хоча цей напрямок наразі не блокується, додали у ДПСУ.

Як писали «ФАКТИ», минулого місяця в Румунії фермери та аграрії блокували рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сірет», що розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

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