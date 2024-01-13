Кордон з Румунією заблоковано: прикордонники назвали причину

На території Румунії, де в грудні впав російський дрон-камікадзе, фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сірет», що розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне»

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Втім, зазначають прикордонники, наразі причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

Учасники цих дій знаходяться на певній віддаленості від кордону на автошляху, який веде до пункту пропуску.

За попередніми прогнозами, ускладнення руху можливе в обох напрямках.

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«За наявною інформацією значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки не відмічається», — зазначають у прес-службі ДПСУ, додаючи, що ропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

Також прикордонники нагадали, що в пункті пропуску «Порубне» для вантажних транспортних засобів на виїзд з України діє Є-черга, і на даний час в ній зареєстровано 825 автомобілів.

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Нагадаємо, що на початку листопада група польських страйкарів оголосила про блокування руху вантажного транспорту на трьох найбільших пунктів пропуску з Польщею — «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчова» і «Рава-Руська-Гребене». Протестувальники вимагали поновити для українських перевізників процедуру отримання дозволів на вантажні перевезення, яку Єврокомісія скасувала у лютому 2022 року через повномасштабне російське вторгнення до України. Уряд України створив на кордоні Штаб допомоги українським водіям. Згодом приклад польських перевізників підтримали також у Словаччині, де почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке».

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