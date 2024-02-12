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Спорт

Найшвидший марафонець планети загинув у ДТП разом зі своїм тренером: фото з місця аварії

9:31 12 лютого 2024
Келвін Кіптум

Чинний рекордсмен світу в марафоні 24-річний кенієць Келвін Кіптум загинув у ДТП у себе на батьківщині, повідомляє Worldathletics. Раніше в автокатастрофі загинули український велогонщик та його відомий тренер.

За інформацією Nation Africa, трагедія сталася напередодні пізно увечері. Кіптум, перебуваючи за кермом Toyota Premio, не впорався з керуванням, вилетів з дороги та врізався у дерево. В аварії разом зі знаменитим спортсменом загинув його руандійський тренер Жерве Хакізімана. А дівчину, яка перебувала на пасажирському сидінні, доправили до лікарні з серйозними травмами.

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Келвін Кіптум зі своїм тренером

Келвін Кіптум встановив світовий рекорд 8 жовтня 2023 року на знаменитому Чикагському марафоні, пробігши дистанцію 42 км 195 метрів за 2 години і 35 секунд (колишнє досягнення — 2 години, 1 хвилина і 9 секунд — належало його співвітчизнику Еліуду Кіпчозі).

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У найближчих планах Кіптума була участь у квітні в марафоні в Роттердамі та влітку в Олімпійських іграх у Парижі. Він мріяв стати першою людиною, яка подолала марафонську дистанцію швидше за дві години.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з легкої атлетики помер на 30-му році життя.

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Фото Worldathletics, Nation Africa

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