Український велогонщик та його відомий тренер загинули у ДТП: фото з місця аварії

Страшна аварія забрала життя відомого українського тренера з велоспорту 69-річного Віктора Калинчука та його підопічного — 16-річного кандидата у майстри спорту Петра Іванова, повідомляє Федерація велоспорту України. Раніше відомий велогонщик помер після падіння в ущелину.

Команда миколаївських велогонщиків поверталася зі змагань у Кропивницькому. Трагедія сталася приблизно за 30 км від Миколаєва. Як повідомляє Поліція Миколаївської області, мікроавтобус ГАЗ «Соболь», за кермом якого був тренер Калинчук, зіштовхнувся з вантажним фургоном Mercedes 316 CDI. Юний велогонщика загинув на місці, а його тренер був госпіталізований, але помер в кареті «швидкої».

Ще двоє пасажирів мікроавтобуса — 17 та 19 років — отримали травми різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарні. Ще один 17-річний пасажир травм уникнув. 40-річний водій Mercedes у ДТП не постраждав.

Зазначимо, що Віктор Калинчук — яскравий представник знаменитої миколаївської школи велоспорту, який виховав не одне покоління велогонщиків, котрі перемагали на всеукраїнських та міжнародних стартах. Один із його учнів — майстер спорту міжнародного класу Марлен Зморка став дворазовим призером чемпіонату Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річна дочка переможця «Джиро д'Італія» загинула під колесами вантажівки.

Фото Федерації велоспорту України, ГУНП у Миколаївській області

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