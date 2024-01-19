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Спорт

Чемпіон світу з легкої атлетики помер на 30-му році життя

12:43 19 січня 2024
Шон Барбер

Рекордсмен Канади та ексчемпіон світу зі стрибків з жердиною Шон Барбер помер у 29 років, повідомляє Associated Press. Раніше з невиліковною хворобою боровся чемпіон світу та Європи зі стрибків із жердиною Тім Лобінгер, який помер у березні 2023 року.

За словами агента спортсмена Пола Дойла, Шон пішов із життя у своєму будинку в Кінгвуді (штат Техас, США). Причина смерті не називається, але Барбер мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

«Шон був не просто неймовірним спортсменом, він був такою добросердою людиною, яка завжди ставила інших вище за себе, — сказав Пол Дойл. — Трагічно втратити таку хорошу людину в такому молодому віці».

Свого найбільшого успіху в кар'єрі Шон Барбер досяг у 2015 році, коли з результатом 5,90 м став чемпіоном світу у Пекіні. 2016-го чемпіон Панамериканських ігор підкорив гросмейстерську висоту 6 метрів, і досі є рекордсменом Канади.

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Шону Барберу досі належить рекорд Канади

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики, яка працювала на спецслужби і торгувала модним одягом.

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