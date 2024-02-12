37.66 / 38.20 40.74 / 41.46
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Стало відомо, чому перша за 9 місяців зустріч принца Гаррі та Чарльза III тривала лише півгодини

13:20 12 лютого 2024
Гаррі з батьком

Перша за дев'ять місяців зустріч Чарльза III і принца Гаррі не пройшла повз увагу шанувальників королівської родини і преси: вони змогли дізнатись, в якій обстановці протікала розмова батька з блудним сином, які настанови дав король і скільки за часом тривала їх розмова. До останнього пункту, до речі, у громадськості виникли деякі питання.

Вся справа в тому, що поспілкуватися Чарльзу та Гаррі вдалося лише півгодини (ну або 45 хвилин, як стверджують деякі з джерел).

Архівне фото короля з синами

Закрадається думка, що обговорити пережите часу не вистачило б точно — навіть із різницею 15 хвилин. А тим більше на тлі раптово діагностованої онкології монарха. Подейкували, вся справа в тому, що королю необхідно було відлітати і в його щільному графіку знайшлося лише якихось 30−45 хвилин.

РЕКЛАМА

Насправді ж причина в іншому. Як передає The Mirror, через стан здоров'я Чарльза йому було рекомендовано не перенавантажувати себе і не наражатися на зайвий стрес. А перша за довгий час зустріч із опальним герцогом Сассекським могла призвести до погіршення самопочуття.

«Ви ж не хочете, щоб у нього піднявся тиск. Король не дуже добре почувається, який би тип раку це не був, він проходить курс лікування. Найкращий для нього — спокій», — розповів королівський інсайдер.

РЕКЛАМА
Архівне фото зустрічі короля з вагітною Меган Маркл

Тим часом Гаррі сповнений рішучості відновити міцний зв'язок із батьком. Стверджується, що на тлі екстреної госпіталізації Чарльза та Кейт Міддлтон, а також виявленої згодом у короля онкології він виніс для себе урок і тепер націлений на примирення. Ймовірно, із цим пов'язані його наміри частіше бувати у Великій Британії.

РЕКЛАМА

124

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Валерій Залужний

«Разом до перемоги»: Залужний підірвав мережу знімком з дружиною

Вогняний жеребець

Терезам — вирішення проблем, Тельцям — зміни в житті, Левам — успіх у справах: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Вогняного Жеребця

пиріг з сиром

Швидкий пиріг із сиром: смачно так, що не відірватися

Найоптимістичніші знаки зодіаку

Ніколи не сумують: астрологи назвали три найоптимістичніші знаки зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту