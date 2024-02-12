Стало відомо, чому перша за 9 місяців зустріч принца Гаррі та Чарльза III тривала лише півгодини

Перша за дев'ять місяців зустріч Чарльза III і принца Гаррі не пройшла повз увагу шанувальників королівської родини і преси: вони змогли дізнатись, в якій обстановці протікала розмова батька з блудним сином, які настанови дав король і скільки за часом тривала їх розмова. До останнього пункту, до речі, у громадськості виникли деякі питання.

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Вся справа в тому, що поспілкуватися Чарльзу та Гаррі вдалося лише півгодини (ну або 45 хвилин, як стверджують деякі з джерел).

Архівне фото короля з синами

Закрадається думка, що обговорити пережите часу не вистачило б точно — навіть із різницею 15 хвилин. А тим більше на тлі раптово діагностованої онкології монарха. Подейкували, вся справа в тому, що королю необхідно було відлітати і в його щільному графіку знайшлося лише якихось 30−45 хвилин.

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Насправді ж причина в іншому. Як передає The Mirror, через стан здоров'я Чарльза йому було рекомендовано не перенавантажувати себе і не наражатися на зайвий стрес. А перша за довгий час зустріч із опальним герцогом Сассекським могла призвести до погіршення самопочуття.

«Ви ж не хочете, щоб у нього піднявся тиск. Король не дуже добре почувається, який би тип раку це не був, він проходить курс лікування. Найкращий для нього — спокій», — розповів королівський інсайдер.

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Архівне фото зустрічі короля з вагітною Меган Маркл

Тим часом Гаррі сповнений рішучості відновити міцний зв'язок із батьком. Стверджується, що на тлі екстреної госпіталізації Чарльза та Кейт Міддлтон, а також виявленої згодом у короля онкології він виніс для себе урок і тепер націлений на примирення. Ймовірно, із цим пов'язані його наміри частіше бувати у Великій Британії.

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