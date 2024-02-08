Говорив з королем не більше години: принц Гаррі повертається до США

Британські Daily Mail і Mirror повідомляють, що принц Гаррі приземлився в Лондоні у середині дня. Потім він поїхав у чорному Range Rover у супроводі поліції до Кларенс-хаусу, лондонської резиденції свого батька, короля Чарльза III, де, за повідомленнями ЗМІ, вони розмовляли від 30 до 45 хвилин. Однак монарх, який страждає на рак, був дуже втомлений від лікування, яке розпочалося напередодні.

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Трохи пізніше король разом з дружиною Каміллою вирушив на гелікоптері до сімейного заміського маєтку в Сандрінгемі в Норфолку — дорогою були зроблені перші фотографії монарха з того часу, як стало відомо про діагноз. 75-річний король відпочиватиме в Сандрінгемі під час лікування від раку.

Зустріч Гаррі з батьком стала першою офіційною зустріччю за багато місяців. Кажуть, що востаннє вони бачилися на похороні королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року, коли мали змогу поговорити довше. Гаррі був на коронації Чарльза в травні 2023 року. Однак вона була такою ж короткою, як і зараз.

Повідомляють, що Гаррі не бачився зі своїм братом Вільямом та принцесою Кейт, яка наразі відновлюється після операції вдома у Віндзорі. Принц переїхав на батьківщину своєї дружини Меган Маркл у США кілька років тому. І його стосунки з королівською родиною зіпсувалися.

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Букінгемський палац оголосив, що у короля Чарльза III діагностували рак. Тип раку не розголошується. Лікарі поставили діагноз в рамках планової операції з приводу збільшеної простати. Чарльз вже розпочав програму регулярного лікування. Як виглядає ця програма, також не ясно. Однак він не зможе виконувати жодних державних обов'язків, але зможе вести державні справи і офіційне листування в звичайному режимі. За словами прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, рак короля був виявлений на ранній стадії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про реакцію світових лідерів на новину про рак у короля Чарльза.

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Фото у заголовку з сайту insider.ua

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