Не такі вже й маленькі: стало відомо, чи знають діти Кейт та Вільяма про хворобу короля

Несподіваний приліт принца Гаррі з Америки на батьківщину та коротка розмова з монархом змусили багатьох британців замислитись про те, чи знають внуки Чарльза III про його онкологію.

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Адже діагноз короля став несподіванкою як для підданих, так і для членів його сім'ї, пишуть закордонні ЗМІ.

Принцу Вільяму довелося перервати відпустку, яку він узяв через операцію Кейт Міддлтон, що не могло залишитися непоміченим дітьми. Крім того, після новини про те, що Гаррі купив квиток до Лондона і летить найближчим рейсом, зчинило страшенну метушню у палаці — на випадок, якщо принц вирішить зупинитись там, йому почали готувати кімнату.

Що теж навряд чи могло б залишитися непоміченим.

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В результаті, як виявилося, Джордж, Шарлотта та Луї одними з перших дізналися про хворобу дідуся. Спочатку про все їм хотіли розповісти Вільям та Кейт, але потім вони вирішили, що це краще зробити Чарльзу особисто.

Вони зустрілися з королем і переконали його, що діти все одно дізнаються про хворобу з інтернету чи з інших джерел, і невідомо, яка буде їхня реакція. І дідусь Чарльз погодився.

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Під час розмови були присутні тільки Чарльз, Кейт і діти.

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Джерело інформації у палаці не стало розповідати, як відреагували онуки короля на інформацію, але запевнило, що Кейт, відома своїми бездоганними методами виховання, провела з спадкоємцями роз'яснювальну бесіду, яка пройшла дуже добре.

Зазначимо, що Чарльз III проходить лікування та почувається добре. Він продовжує працювати, переважно з паперами, а ось візити призупинив. Виняток, зрозуміло, зробив для опального сина — зустріч, щоправда, тривала лише 45 хвилин.

Звістка про діагноз раку в Чарльза III стала цілковитою несподіванкою не тільки для британців. З усього світу до Букінгемського палацу надходять численні побажання одужання монарху.

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