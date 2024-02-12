Гроші для переселенців: кому потрібно обов’язково подати заявку, щоб виплати не скасували з 1 березня

Компенсацію на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 1 березня автоматично продовжать на шість місяців для людей, які не мають можливості працювати. Але деяким доведеться подавати заяви.

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Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в етері телемарафону.

Й далі будуть отримувати гроші, за словами Марчак, пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти.

Крім того, виплати продовжать тим пенсіонерам, які отримують менш як чотири прожиткових мінімума (9444 гривень).

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Також гроші зможуть і далі отримувати після подання нової заяви ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області), але їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн. Тобто, батьки мають за ними наглядати, тому не можуть працевлаштуватися.

Не залишаться без виплат і родини, в яких є працездатні люди, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад — встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.

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Водночас, повідомила Марчак, не будуть отримувати виплати «дорослі люди працездатного віку, у яких немає дітей і які не працюють».

За її словами, головний принцип для виплат — це дохід на члена сім'ї менш як 9444 гривень.

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Зазначимо, що з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям та 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців. Загалом виплати отримують близько 2,5 млн осіб.

Як повідомлялось, в рамках Всесвітньої продовольчої програми від ООН змінились правила отримання допомоги. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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