Мріяв одружити донечок та бавити онуків: щемлива історія про захисника, який поліг на Запоріжжі

У Славутській громаді провели в останню земну дорогу захисника Павла Гедзюка. Йому назавжди 48 років… Боєць — родом з Хмельниччини, за фахом — «автокранівник, каменяр». У 1994 році був призваний на строкову військову службу, яку проходив у військовій частині А 4117 в місті Чугуїв, йдеться в некролозі.

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«Із липня 1995 року переведений до військової частини в місті Охтирка на посаду кулеметника. У 1996 році — звільнений в запас. Із січня по грудень 2002 року брав участь у миротворчій місії в Лівані. Після цього працював на різних роботах: з 2006 року — на пилорамі, у 2008 році працював вальником лісу. У 2011 році влаштувався на підприємство. Із 2015 по 2021 рік проходив військову службу у Збройних силах України за контрактом.

У 2017 році перебував на лінії бойового зіткнення у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей".

Згодом воїн був звільнений в запас, але 25 лютого 2022 року, із початком повномасштабного вторгнення, призваний до лав Збройних Сил України. Проходив службу спочатку у військовій частині А2375, а через рік — у в/ч А4447 (33-тя окрема механізована бригада) на посаді помічника гранатометника.

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«Молодший сержант загинув під час виконання бойового завдання 22 січня 2024 року біля населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. У загиблого залишилась дружина Світлана, три доньки — Марина, Анна, Аліна та онука Мілана, а також мама Ніна, сестри Світлана, Тетяна, Лариса, брати Олександр та Петро. Павло Гедзюк — ветеран війни. За його плечима 10 років сумлінної військової служби.



Нагороджений відзнакою командувача Об’єднаних сил «За звитягу та вірність», медаллю ООН «На службі миру», відзнакою «За участь в антитерористичній операції», а також численними грамотами від командування Збройних Сил України. За життя був люблячим чоловіком, батьком, сином, дідусем, хрещеним, кумом, сусідом, побратимом".

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Рідні розповідають, що Павло мріяв про те, як він після перемоги та закінчення війни поїде з родиною на відпочинок, одружить своїх донечок та бавитиме онуків.

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Поховали героя на «Новому кладовищі» з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про 22-річного героя, який загинув на Донеччині.

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