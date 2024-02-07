«Його весільний коровай розламали на кладовищі»: щемлива історія про українського бійця

Гощанська громада (Рівненська область) провела до місця вічного спочинку загиблого військовослужбовця Михайла Короля. Йому назавжди 29 років…

«Доля почала випробовувати юнака ще в ранньому віці, позбавивши його можливості рости й виховуватися у повноцінній сім’ї, — повідомляє Гощанська селищна рада — Після втрати батьків Михайло переїхав у село Андрусіїв, де жили його бабуся та дідусь — Галина й Валерій Кищуки. Вони взяли на себе обов’язки з його виховання. Незважаючи на пережиті психологічні труднощі, Михайло завжди виділявся з-поміж ровесників твердістю характеру, силою духу й водночас добротою. Освіту здобував в Андрусіївській неповній середній школі, а відтак — у Тучинській школі-інтернаті. Після закінчення навчання був призваний на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. Саме служба в армії відіграла важливу роль для його подальшої долі — Михайло уклав контракт на продовження військової служби».

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У перший день повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави старший солдат Михайло Король став на захист України. Був гранатометником стрілецького батальйону.

«У бою поблизу міста Залізне Донецької області Михайло отримав кульове поранення під час снайперського обстрілу противником позицій його військової частини. Після надання першої медичної допомоги військовослужбовець був евакуйований до лікарні. Від отриманих поранень Король Михайло Юрійович помер 24 січня 2024 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова. Дуже добрий, працьовитий, дбайливий і водночас взірець мужності й честі — так розповідають про нього односельці».

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Поховали молодого захисника з військовими почестями на кладовищі села Андрусіїв. Він не мав власної родини, тому на кладовищі розламали та роздали його весільний коровай.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію бійця Сергія Канцера. Його родина вже два роки не може поховати загиблого воїна.

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